Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС Казахстана 4 октября в 17:42 по времени Астаны зафиксировано землетрясение на территории страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 200 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

По данным сейсмологов, расчётная сила землетрясения составила около 2 баллов. Толчки ощущались в городе Текели области Жетысу и посёлке Карабулак Ескельдинского района области Жетысу.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, сообщили в МЧС.