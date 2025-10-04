Сейсмологи зафиксировали землетрясение недалеко от Алматы
Пострадавших нет.
Сегодня, 22:51
53Фото: initalia.virgilio.it
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС Казахстана 4 октября в 17:42 по времени Астаны зафиксировано землетрясение на территории страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 200 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.
По данным сейсмологов, расчётная сила землетрясения составила около 2 баллов. Толчки ощущались в городе Текели области Жетысу и посёлке Карабулак Ескельдинского района области Жетысу.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, сообщили в МЧС.
