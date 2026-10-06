Аэропорт за 250 млрд и промышленный город за 330 млрд тенге появятся в «Хоргосе»

В специальной экономической зоне «Хоргос» готовят сразу несколько крупных проектов. До 2028 года здесь планируют реализовать 28 проектов на 577,7 млрд тенге и создать около 2,8 тысячи рабочих мест.

Самые крупные из них связаны с индустриальным парком «Казахстанско-китайский международный промышленный город» стоимостью 330 млрд тенге и международным грузопассажирским аэропортом за 250 млрд тенге.

За первое полугодие 2026 года предприятия СЭЗ произвели продукции на 12,7 млрд тенге. Это на 74 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

За шесть месяцев в зоне зарегистрировали девять новых участников. Их проекты оцениваются в 9,3 млрд тенге и рассчитаны на 230 рабочих мест.

С 2022 года число проектов в «Хоргосе» выросло с 14 до 69, а объем привлеченных инвестиций с 340 до 652,8 млрд тенге.

Сейчас в работе находятся 40 проектов на 75 млрд тенге. На них создано 864 рабочих места.

На территории СЭЗ уже действует сухой порт мощностью 540 тысяч контейнеров в год и складской комплекс класса А площадью 25 тысяч квадратных метров. Еще два крупных логистических проекта находятся на стадии проектирования.

«Хоргос» входит в восточное направление пяти трансграничных торгово-логистических хабов. Через них Казахстан рассчитывает развивать торговлю с Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией, Китаем и странами Каспийского региона.