Фракция партии "Ак жол" в Мажилисе обратила внимание Правительства на дисбаланс в системе налоговых и таможенных преференций, предоставляемых в специальных экономических зонах. По мнению депутатов, действующая модель поддержки инвесторов в ряде случаев создает преимущественные условия для крупных и иностранных компаний, ограничивая конкурентоспособность отечественного бизнеса

Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова направил член фракции "Ак жол" Серик Ерубаев, передает BAQ.KZ.

В документе подчеркивается, что специальные экономические зоны изначально создавались как инструмент улучшения инвестиционного климата, развития обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных производств, а также снижения импортозависимости экономики.

– Основной целью создания специальных экономических зон является улучшение инвестиционного климата за счет налоговых и таможенных льгот, развитие перерабатывающей промышленности и высокотехнологичных производств, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и снижение импортной зависимости. Эти зоны должны быть важным механизмом поддержки казахстанских товаров и отечественных предпринимателей, — говорится в запросе.

Вместе с тем, как отмечает депутат, практика показывает, что в отдельных случаях деятельность СЭЗ фактически ориентирована преимущественно на интересы иностранных инвесторов. Помимо базовых льгот, они получают дополнительную государственную поддержку в рамках инвестиционных контрактов.

– Помимо стандартных преференций, иностранные инвесторы в рамках инвестиционных соглашений пользуются дополнительными мерами господдержки, включая гарантии защиты инвестиций, право обращения в международный арбитраж, освобождение от налогов и таможенных платежей при ввозе оборудования и другие механизмы. Это создает для них исключительно благоприятные условия и позволяет формировать более низкую цену, — указывает Серик Ерубаев.

По его словам, аналогичные условия при этом не предусмотрены для отечественных предпринимателей, что напрямую отражается на их конкурентоспособности. Этот вопрос, как подчеркивается в документе, неоднократно поднимался депутатами фракции во время встреч с бизнесом в регионах.

Отдельное внимание в запросе уделено системе классификации инвесторов, введенной с 1 января 2024 года, в рамках которой объем предоставляемых преференций напрямую зависит от размера вложенных инвестиций.

– Фактически действует принцип: чем крупнее инвестор, тем больший объем государственной поддержки он получает. Так, инвесторы категории “А” с объемом инвестиций до трех миллионов МРП могут рассчитывать лишь на преференции сроком до семи лет, тогда как инвесторам категории “С” с вложениями свыше 14,5 миллиона МРП предоставляются налоговые льготы сроком до 25 лет, — отмечается в обращении.

В результате, по мнению фракции, складывается явный перекос в пользу крупного бизнеса, тогда как малые и средние проекты оказываются в заведомо менее выгодных условиях.

– Семилетний срок преференций для малых и средних проектов объективно ограничивает их конкурентоспособность по сравнению с крупными инвестиционными проектами. В этой связи считаем целесообразным либо вернуться к практике, не предусматривающей деление инвесторов на категории, либо как минимум вдвое увеличить срок предоставления преференций для малого и среднего бизнеса. Также подчеркивается системообразующая роль малого и среднего бизнеса в экономике страны. Доля МСБ в ВВП составляет порядка 40 процентов, а численность занятых в этом секторе достигает около 4,5 миллиона человек, что соответствует 45 процентам экономически активного населения страны, — говорится в запросе.

Еще одной проблемой названа несвоевременная обеспеченность отдельных инвестиционных проектов инженерной и транспортной инфраструктурой со стороны местных исполнительных органов.

– Отсутствие коммуникаций вынуждает инвесторов сталкиваться с бюрократическими барьерами, нести непредусмотренные дополнительные расходы, что снижает инвестиционную привлекательность проектов и ослабляет эффективность предоставляемых государством преференций, — подчеркивается в обращении.

В связи с этим фракция "Ак жол" предлагает правительству провести анализ действующей системы преференций с учетом баланса интересов отечественных и иностранных инвесторов, пересмотреть порядок категоризации инвесторов либо увеличить сроки льгот для малых и средних проектов, обеспечить своевременное подключение инвестиционных проектов к инженерным коммуникациям, а также рассмотреть возможность субсидирования затрат инвесторов, самостоятельно построивших инфраструктуру.