В сентябре в столице Казахстана вновь соберутся духовные лидеры со всего мира. Форум, впервые проведённый в 2003 году по инициативе Казахстана, за это время превратился в знаковое событие мировой повестки, где обсуждаются глобальные вызовы — от международных конфликтов до экологических кризисов, передает BAQ.KZ. По словам религиоведа Аль-Фараби Болатжана, съезд выполняет важную миссию — помогает находить совместные решения, укрепляя диалог между религиями и цивилизациями.

С самого первого форума участники поднимали темы бедности, голода, экологических проблем. Сегодня спектр вопросов расширился: речь идёт о противодействии экстремизму, укреплении мира и влиянии цифровых технологий на религиозную жизнь, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что форум отражает политику Казахстана по укреплению межэтнического и межконфессионального согласия.

Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает линию, заложенную с первых лет независимости. Благодаря его дипломатическому авторитету Казахстан стал признанным центром межцивилизационного диалога, — сказал Болатжан.

Съезд, по мнению специалистов, стал мощным инструментом "мягкой силы" Казахстана. В 2015 году представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абд аль-Азиз Ан-Насер назвал форум "своего рода мягкой силой демократии", подчеркнув: "Миру есть чему поучиться у Казахстана". На последнем съезде в 2022 году участие принял Папа Римский Франциск, а итоговая декларация была передана в Генассамблею ООН.

Таким образом, Казахстан не только инициирует межрелигиозный диалог, но и интегрирует его результаты в глобальные процессы, укрепляя имидж страны как посредника и миротворца на мировой арене.