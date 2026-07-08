Съезд НПК прошёл феерично: Сможет ли партия доказать, что она «не как все»? | SAILAU REVIEW

Наши коллеги с De. с экспертами подробно разобрали съезд НПК и самые громкие заявления руководства партии. Действительно ли НПК отличается от других политических сил? Почему партию называют популистской, как в НПК отвечают на эту критику, кого партия намерена вести в политику и что означает курс на сочетание экономической эффективности и социальной ответственности? Обсудили ключевые тезисы выступления, возможные политические последствия и то, как эти заявления могут повлиять на предстоящую избирательную кампанию. Полный разбор, мнения специалистов и анализ без лишних эмоций — смотрите в новом выпуске подкаста SAILAU REVIEW на DE.MEDIA.