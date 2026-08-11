Сезон тайфунов в Тихом океане может стать одним из самых активных в истории

Сезон тайфунов в северо-западной части Тихого океана набирает необычно высокую активность. По прогнозу Tropical Storm Risk, число и сила штормов в этом году могут превысить исторические показатели на 60%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

До конца сезона в регионе ожидают около 20 тайфунов. Из них 13 могут стать интенсивными. Для сравнения, средний показатель за последние десять лет составляет 14,2 тайфуна за сезон, из которых около 8,4 достигают высокой мощности.

Под удар таких штормов регулярно попадают Китай, Япония, Филиппины и Вьетнам.

Три тайфуна уже достигли пятой категории

К 1 августа в северо-западной части Тихого океана уже сформировались три тайфуна пятой категории.

На выходных циклон Dolphin принес сильные осадки в Китай, после чего быстро ослаб. Сейчас в регионе остаются еще два названных тропических шторма. Один из них должен приблизиться к Японии 11 августа.

Американский Объединенный центр предупреждения о тайфунах следит еще за одной тропической депрессией.

Прогноз на сезон уже пересматривали в сторону роста по сравнению с оценками, опубликованными в мае и июле.

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Эль Ниньо создает условия для новых штормов

Одной из причин специалисты называют сильный Эль Ниньо, который сформировался в Тихом океане и, по прогнозу, продолжит набирать силу до конца лета и осенью.

По словам менеджера Tropical Storm Risk Адама Ли, такое развитие Эль Ниньо заметно повышает активность сезона тайфунов.

Еще один фактор связан с пассатами. Сейчас они оказались самыми слабыми более чем за 60 лет. Одновременно температура воды в Тихом океане держится на очень высоком уровне.

Такое сочетание теплого океана и атмосферных условий повышает вероятность образования мощных тропических циклонов.

Сезон тайфунов в Азии обычно длится с июня по октябрь, хотя отдельные штормы могут формироваться и за пределами этого периода.

На другом конце планеты ситуация противоположная. В Атлантике в этом году ожидается более спокойный сезон ураганов. Эль Ниньо там способствует сильному сдвигу ветра и более сухому воздуху, что мешает развитию крупных штормов.