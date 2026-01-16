109,6 тыс. вакансий размещено в декабре 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz. Больше всего вакансий размещено в сфере образования, передает BAQ.KZ.

В это же время соискатели опубликовали 71,5 тыс. резюме. По сравнению с ноябрём число вакансий выросло на 8,4% (+8,5 тыс.), тогда как количество резюме сократилось на 29,4% (-29,8 тыс.).

В результате в конце года спрос на рабочую силу заметно превысил предложение: вакансий было почти на 38 тысяч больше, чем резюме.

– В структуре спроса по-прежнему ведущую роль играли социальные и базовые отрасли. Больше всего вакансий было размещено в сфере образования – 23,3 тыс., что составило 21,3% от общего числа. Почти такой же объём пришёлся на прочие виды услуг – 23,2 тыс. вакансий (21,2%). Значительный спрос сохранялся и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, где размещено 18,7 тыс. вакансий (17,1%). В целом на эти три направления пришлось почти 60% всех вакансий, опубликованных в декабре, – сообщили в Минтруда и соцзащиты населения Казахстана.

Спрос также сохранялся в здравоохранении и социальной сфере (7,2 тыс. вакансий), обрабатывающей промышленности (6,2 тыс.), оптовой и розничной торговле (6,1 тыс.), строительстве (3,8 тыс. вакансий). Это говорит о том, что даже в конце года работодатели продолжали искать работников для ключевых сфер экономики.

В свою очередь, среди соискателей наиболее активны были представители профессий, связанных с социальной и офисной занятостью. В частности, чаще всего публиковались резюме бухгалтеров – 1 463, юристов – 1 132, а также медицинских сестёр – 1 181 резюме.

В гендерном разрезе активность соискателей была практически равной: женщины разместили 52,1% всех резюме, мужчины – 47,9%. Женщины чаще искали работу в образовании, здравоохранении и бухгалтерии, мужчины – по техническому и управленческому направлениям.

Стоит отметить, что основная часть резюме в декабре пришлась на молодежь в возрасте до 35 лет – 40,8% от общего числа соискателей, в том числе молодые люди до 24 лет – 15,2%. Далее следовали категории граждан в возрасте 35-44 года (29,9%) и 45-54 года (19,1%), а также люди старше 55 лет – 10,2%.

По заработной плате в декабре среди вакансий наиболее высокие предложения отмечались по позициям начальника производства (≈1,8 млн тенге), директора рудника (≈1 млн тенге) и инженера-химика (≈1 млн тенге). Со стороны соискателей самые высокие зарплатные ожидания были зафиксированы в резюме агрономов-энтомологов (≈3,4 млн тенге), стюардесс (≈3,3 млн тенге) и монтажников компьютерного оборудования (≈2,7 млн тенге).

В декабре 2025 года рынок труда на ЭБТ показал рост числа вакансий и заметное снижение активности соискателей, что типично для конца года. Работодатели продолжали активно искать сотрудников, прежде всего, в социальной сфере, услугах и сельском хозяйстве, тогда как многие соискатели откладывали поиск работы до начала нового года. Ситуация носит сезонный характер и позволяет ожидать рост активности со стороны соискателей и более сбалансированную картину рынка труда в начале 2026 года.