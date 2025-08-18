Шаг до финала: Рыбакина уступила Швёнтек в битве за выход в решающий матч WTA 1000
Теннисистка не смогла выйти в свой четвёртый финал турнира.
Сегодня, 08:35
112Фото: Федерация тенниса Казахстана
В Цинциннати завершился полуфинал престижного хардового турнира категории WTA 1000, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса. Первая ракетка Казахстана и десятая в мировом рейтинге Елена Рыбакина встретилась с действующей третьей ракеткой мира, полькой Игой Швёнтек.
Матч получился напряжённым: в первом сете борьба шла гейм в гейм, однако в решающий момент инициатива оказалась на стороне Швёнтек — 7:5. Во втором сете польская теннисистка смогла развить успех и довела встречу до победы — 6:3.
Таким образом, Рыбакина не смогла выйти в свой четвёртый финал турнира WTA 1000. Для Швёнтек же эта победа стала ещё одним подтверждением её лидерских позиций на мировом туре.
