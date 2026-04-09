Шахматистка Асаубаева сыграла вничью в девятом туре турнира на Кипре
Это уже третья ничья подряд на турнире.
Сегодня 2026, 08:54
Фото: Pixabay.com
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла вничью в 9-м туре турнира претенденток, который проходит на Кипре, передаеи BAQ.KZ.
Партия против россиянки Александры Горячкиной завершилась на 37-м ходу. Для трёхкратной чемпионки мира по блицу это уже третья ничья подряд на турнире.
После побед Вайшали Рамешбабу и Чжу Цзиньэр лидерство в соревновании захватил дуэт представительниц Индии и Китая.
В следующем туре Асаубаева сыграет чёрными фигурами против Чжу Цзиньэр. Эта партия может стать одним из последних шансов для казахстанской шахматистки сохранить шансы на борьбу за выход в матч за мировую шахматную корону.
В мужском турнире лидером остаётся узбекистанец Жавохир Синдаров. Шахматист из Нидерландов Аниш Гири сократил отставание после победы над американцем Фабиано Каруаной. Турнир продолжается, впереди решающие партии.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается
- Доллар снова растёт: курс на KASE превысил 473 тенге