Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла вничью в 9-м туре турнира претенденток, который проходит на Кипре, передаеи BAQ.KZ.

Партия против россиянки Александры Горячкиной завершилась на 37-м ходу. Для трёхкратной чемпионки мира по блицу это уже третья ничья подряд на турнире.

После побед Вайшали Рамешбабу и Чжу Цзиньэр лидерство в соревновании захватил дуэт представительниц Индии и Китая.

В следующем туре Асаубаева сыграет чёрными фигурами против Чжу Цзиньэр. Эта партия может стать одним из последних шансов для казахстанской шахматистки сохранить шансы на борьбу за выход в матч за мировую шахматную корону.

В мужском турнире лидером остаётся узбекистанец Жавохир Синдаров. Шахматист из Нидерландов Аниш Гири сократил отставание после победы над американцем Фабиано Каруаной. Турнир продолжается, впереди решающие партии.