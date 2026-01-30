  • 30 Января, 01:52

Шахматистка из Туркестана стала чемпионкой Казахстана

Асия уверенно обыгрывала сильнейших соперников.

Сегодня, 00:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
OTYRAR Сегодня, 00:38
Сегодня, 00:38
89
Фото: OTYRAR

Шахматистка из Туркестана Асия Асылхан стала чемпионкой Казахстана по классическим шахматам, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR. 

Титул она завоевала на проходящем в Туркестане первенстве страны среди детей и юношей от 6 до 18 лет. 

Успешное выступление принесло спортсменке путёвку на международные соревнования.

В течение девяти туров Асия уверенно обыгрывала сильнейших соперников, продемонстрировав высокий уровень подготовки и выдержку. 

Победа стала результатом системной работы тренерского штаба, в том числе наставника Асхата Майкотова. 

Впереди у чемпионки — выступления в турнирах по рапиду и блицу.

Самое читаемое

Наверх