Шахматистка из Туркестана стала чемпионкой Казахстана
Асия уверенно обыгрывала сильнейших соперников.
Сегодня, 00:38
89Фото: OTYRAR
Шахматистка из Туркестана Асия Асылхан стала чемпионкой Казахстана по классическим шахматам, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Титул она завоевала на проходящем в Туркестане первенстве страны среди детей и юношей от 6 до 18 лет.
Успешное выступление принесло спортсменке путёвку на международные соревнования.
В течение девяти туров Асия уверенно обыгрывала сильнейших соперников, продемонстрировав высокий уровень подготовки и выдержку.
Победа стала результатом системной работы тренерского штаба, в том числе наставника Асхата Майкотова.
Впереди у чемпионки — выступления в турнирах по рапиду и блицу.
