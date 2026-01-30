Шахматистка из Туркестана Асия Асылхан стала чемпионкой Казахстана по классическим шахматам, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Титул она завоевала на проходящем в Туркестане первенстве страны среди детей и юношей от 6 до 18 лет.

Успешное выступление принесло спортсменке путёвку на международные соревнования.

В течение девяти туров Асия уверенно обыгрывала сильнейших соперников, продемонстрировав высокий уровень подготовки и выдержку.

Победа стала результатом системной работы тренерского штаба, в том числе наставника Асхата Майкотова.

Впереди у чемпионки — выступления в турнирах по рапиду и блицу.