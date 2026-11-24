Казахстан может принять Всемирную шахматную Олимпиаду в 2030 году. Однако ещё до официального решения вокруг выбора страны-хозяйки разгорелся спор. Делегат Международной шахматной федерации (ФИДЕ) от Германии Вадим Розенштейн потребовал провести открытый конкурс и пригрозил инициировать обсуждение вотума недоверия, передаёт BAQ.KZ.

Что вызвало недовольство

В социальной сети X Розенштейн опубликовал открытое письмо, адресованное президенту Казахстанской федерации шахмат Тимуру Турлову.

По его информации, 24 ноября Совет ФИДЕ намерен рекомендовать Казахстан в качестве страны – хозяйки Всемирной шахматной Олимпиады 2030 года. При этом, как утверждает Розенштейн, решение может быть принято без открытого конкурсного отбора.

Он отдельно подчеркнул, что не выступает против проведения турнира в Казахстане. Вопросы у него вызывает сама процедура выбора организатора.

«Я с большим уважением отношусь к Казахстану и убеждён, что страна способна организовать выдающуюся шахматную Олимпиаду. Мои опасения связаны не с Казахстаном, а с процедурой выбора. Если Катар больше не может принять шахматную Олимпиаду 2030 года, ФИДЕ должна возобновить конкурсный отбор и предоставить всем заинтересованным федерациям равные возможности для подачи заявок», – написал Розенштейн.

По его мнению, возможность побороться за право проведения Олимпиады должны получить Казахстан, Германия, Австралия и другие заинтересованные страны, в том числе государства Африки и Америки.

Розенштейн потребовал отложить решение

Немецкий делегат попросил предоставить информацию о том, объявлялся ли официальный приём заявок на проведение Олимпиады-2030. Если такого приглашения не было, он потребовал объяснить, на каком основании Совет ФИДЕ намерен рекомендовать Казахстан.

«ФИДЕ принадлежит входящим в неё национальным федерациям. Решение такой важности должно приниматься в рамках прозрачной и справедливой процедуры, предоставляющей всем заинтересованным федерациям реальную возможность принять участие в конкурсе. Я настоятельно призываю отложить рекомендацию до проведения открытого конкурсного отбора», – заявил он.

Розенштейн также предупредил, что в случае рекомендации Казахстана без открытого конкурса намерен обратиться к национальным федерациям, потребовать официального пересмотра решения и начать обсуждение вотума недоверия.

«Речь идёт не о Казахстане. Речь идёт о справедливости, подотчётности и уважении к каждой национальной федерации», – подчеркнул он.

Когда станет известно решение

Очередное заседание Совета ФИДЕ состоится 24 ноября в Женеве, где проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам.

На момент публикации официальное решение о проведении Олимпиады-2030 в Казахстане не представлено. Реакция Казахстанской федерации шахмат и ФИДЕ на обращение Розенштейна также пока неизвестна.

Казахстан на мировой шахматной арене

Последняя, 46-я Всемирная шахматная Олимпиада прошла в сентябре 2026 года в Самарканде. Мужская сборная Узбекистана завоевала золотые медали, а женская сборная Казахстана стала серебряным призёром.

Следующая шахматная Олимпиада запланирована на 2028 год в Объединённых Арабских Эмиратах.