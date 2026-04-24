«Шахтер» разгромил «Арыс» и возглавил таблицу Первой лиги

Карагандинский Шахтер одержал уверенную победу в третьем туре Первой лиги Казахстана, разгромив на выезде Арыс со счетом 6:0, передает BAQ.KZ.

Героем встречи стал Литош, оформивший хет-трик. Также по одному голу забили Галкин, Нурмугамет и Нусип. При этом Галкин отметился двумя результативными передачами, а Литош добавил к своим голам еще и ассист.

После этой победы «Шахтер» набрал семь очков и вышел на первое место в турнирной таблице Первая лига Казахстана. Разница забитых и пропущенных мячей у команды составляет 10:0.

В свою очередь, «Арыс» пока не набрал ни одного очка и занимает 14-е место в чемпионате.

