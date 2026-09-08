Шакира может выступить в Бишкеке

Колумбийская певица Шакира может дать концерт на новой «Бишкек Арене». Переговоры с мировой звездой уже идут, однако окончательная дата выступления пока не определена. О возможном концерте сообщил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев. Он опубликовал в Instagram видео с Шакирой и написал: «Скоро на Bishkek Arena! Ждёте?»

В управлении делами президента уточнили, что сейчас стороны согласовывают условия выступления. Предположительно, концерт может состояться в ноябре. Информация о билетах пока не раскрывается. Новая «Бишкек Арена» рассчитана на 51 тысячу зрителей и построена с учётом стандартов FIFA.

Первым крупным событием на площадке стала церемония открытия VI Всемирных игр кочевников 31 августа. Тогда перед зрителями выступила американская певица Николь Шерзингер. Шакира получила мировую известность в начале 2000-х годов. Среди её наиболее известных хитов — Whenever, Wherever, Hips Don't Lie и Waka Waka (This Time for Africa). Певица является обладательницей премий Grammy и Latin Grammy.