Для достижения объёма товарооборота между Казахстаном и Россией на уровне 30 миллиардов долларов необходимо усилить сотрудничество в сферах энергетики, торговли, транспорта и логистики. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического взаимодействия.

«В прошлом году наш товарооборот достиг 27,4 миллиарда долларов. Однако основная задача – довести этот показатель до 30 миллиардов долларов», – отметил Арман Шаккалиев.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо укреплять взаимодействие в энергетике, торговле, транспорте, логистике и других направлениях.

Министр также сообщил, что завтра в Шымкенте состоится очередное межправительственное заседание Евразийского экономического союза, а в этом году межрегиональный форум Казахстана и России пройдёт в Омске.