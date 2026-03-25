Шаккалиев назвал приоритетные направления сотрудничества Казахстана и России
Задача – довести товарооборот между Казахстаном и Россией до 30 миллиардов долларов.
Сегодня 2026, 19:24
Сегодня 2026, 19:24Сегодня 2026, 19:24
Фото: Pixabay.com
Для достижения объёма товарооборота между Казахстаном и Россией на уровне 30 миллиардов долларов необходимо усилить сотрудничество в сферах энергетики, торговли, транспорта и логистики. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в ходе сегодняшней встречи стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического взаимодействия.
«В прошлом году наш товарооборот достиг 27,4 миллиарда долларов. Однако основная задача – довести этот показатель до 30 миллиардов долларов», – отметил Арман Шаккалиев.
Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо укреплять взаимодействие в энергетике, торговле, транспорте, логистике и других направлениях.
Министр также сообщил, что завтра в Шымкенте состоится очередное межправительственное заседание Евразийского экономического союза, а в этом году межрегиональный форум Казахстана и России пройдёт в Омске.
