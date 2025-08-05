Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о возможных санкциях против стран, сотрудничающих с Россией, включая торговых партнёров, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопросы журналистов, министр подчеркнул, что Казахстан соблюдает все международные обязательства и на сегодняшний день не получал официальных предупреждений от США.

"У нас есть международные обязательства, и на сегодняшний день ни одного официального предупреждения или запроса мы не получали. С американской стороной поддерживается стабильный диалог. Мы продолжаем развивать торговую политику с соблюдением всех международных норм. В случае, если бы были выявлены обходные схемы, это могло бы стать проблемой. Но на данный момент таких нарушений нет", – сказал Шаккалиев.

Министр добавил, что Казахстан находится в постоянном контакте с компетентными органами ЕС и США для обеспечения прозрачности и соблюдения санкционного режима.