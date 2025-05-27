В Алматинской области, в селе Долан, выпускной вечер закончился трагедией — школьника смертельно ранили шампуром. Родные юноши утверждают, что школа сняла с себя ответственность за произошедшее и требуют справедливости, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, 17-летний подросток погиб от удара шампуром в сердце во время вечеринки, организованной выпускниками 11-го класса в арендованном коттедже в селе Долан. Подозреваемый — его одноклассник — задержан и водворен в ИВС.

По предварительной информации, во дворе коттеджа школьники жарили шашлыки и распивали алкоголь. Между двумя юношами возник конфликт. Погибший, Алиби, якобы пытался защитить девушку, когда получил смертельное ранение. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть. Известно, что Алиби был трезв.

"Мне позвонила дочь и сказала: Алиби в морге. Он ушел на выпускной, сказал, что у него болит горло и он лежит в комнате. А потом... сказали, что у него дыра в сердце. Родители подозреваемого приезжали и просили у нас прощения", — рассказала бабушка погибшего, Айдаркуль Кыдырова журналистам КТК.

Родственники и соседи характеризуют Алиби как доброго, спокойного и целеустремленного юношу. Он мечтал стать военнослужащим. В день похорон в селе стояла тишина и скорбь.

Директор школы, где учились участники трагедии, заявила, что учителя не были осведомлены о мероприятии:

"После последнего звонка дети были отпущены по домам, родители подписали расписку. Учебное заведение не имело отношения к той вечеринке", — прокомментировала Перизат Абдибаева.

Тем не менее, полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемому, если вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы. Также родители подростка, совершившего преступление, привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Следствие продолжается.