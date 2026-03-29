Казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев стал победителем Кубка Европы, прошедшего в Хорватии, передает BAQ.KZ.

На первом этапе турнира в Дубровнике сборная Казахстана завоевала три медали — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую.

В весовой категории до 73 килограммов золотую награду выиграл Данияр Шамшаев, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Серебряным призёром соревнований стал Дамир Болатбеков, выступавший в категории до 60 килограммов.

Бронзовую медаль команде принесла Толкын Турсынакынова, которая показала результат в весе свыше 78 килограммов.