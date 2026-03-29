Шамшаев принес Казахстану «золото» Кубка Европы по дзюдо
Сборная Казахстана завоевала три медали на турнире в Дубровнике.
Сегодня 2026, 16:08
101Фото: НОК РК
Казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев стал победителем Кубка Европы, прошедшего в Хорватии, передает BAQ.KZ.
На первом этапе турнира в Дубровнике сборная Казахстана завоевала три медали — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую.
В весовой категории до 73 килограммов золотую награду выиграл Данияр Шамшаев, поднявшись на высшую ступень пьедестала.
Серебряным призёром соревнований стал Дамир Болатбеков, выступавший в категории до 60 килограммов.
Бронзовую медаль команде принесла Толкын Турсынакынова, которая показала результат в весе свыше 78 килограммов.
Самое читаемое
- В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
- Акимат Шымкента прокомментировал расходы на видеоролики к Наурызу
- Казахстан примет участие в акции Час Земли
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 марта
- Бизнес-объектам в Актобе грозят штрафы за несоблюдение требований чистоты