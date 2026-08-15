Шамши Калдаяков: мелодия, ставшая голосом Казахстана

В 2026 году со дня его рождения исполняется 96 лет. Его имя давно стало частью культурной истории страны, а созданные им мелодии продолжают звучать спустя десятилетия после ухода композитора.

Есть музыка, которая сопровождает человека в течение определённого периода жизни, а есть музыка, которая становится частью памяти целого народа. Творчество Шамши Калдаякова относится именно ко второй категории. Его песни знают люди разных поколений: их исполняют на больших концертных площадках и семейных праздниках, поют в школах и университетах, включают в репертуар профессиональные артисты и самодеятельные коллективы. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Значение Шамши Калдаякова для Казахстана гораздо шире, чем просто список популярных песен. Он сумел выразить в музыке особое состояние казахской души — любовь, тоску, радость, нежность, надежду и глубокое чувство Родины. Именно поэтому его произведения не потеряли актуальности с течением времени.

А одна из созданных им песен — «Менің Қазақстаным» — впоследствии стала Государственным гимном Республики Казахстан.

Музыка родилась вместе с ним

Шамши Калдаяков родился 15 августа 1930 года в ауле Шәуілдір, расположенном на территории современного Отрарского района Туркестанской области. Этот край — древняя земля, тесно связанная с историей и культурой казахского народа. Именно здесь прошло детство будущего композитора.

Семья оказала огромное влияние на его формирование. Отец Шамши, Калдаяк, был человеком талантливым и музыкальным: он играл на домбре, кобызе, гармони и слыл акыном. Мать, Сахибжамал, прекрасно пела. Музыка была не чем-то далёким и профессиональным — она была естественной частью домашней жизни.

Особое место в воспоминаниях о детстве композитора занимает песня «Қорлан» Естая. Мать часто исполняла её, и эта мелодия запечатлелась в памяти мальчика на всю жизнь. Позднее Шамши говорил о том, насколько важна музыка в воспитании человека и какую роль совместное пение и музицирование могут играть в семье.

Так постепенно формировался будущий композитор: среди народных мелодий, песен, инструментальной музыки и живой традиции степной культуры.

Уже в детстве у Шамши проявились музыкальные способности. Он играл на мандолине, участвовал в различных торжествах и конкурсах. Однако путь к профессиональной музыке не был для него заранее предопределённым.

Путь к большому искусству

Шамши Калдаяков не сразу пришёл к профессии композитора. В его жизни были разные этапы, образование, поиски своего пути. Впоследствии он поступил в музыкальное учебное заведение, а затем продолжил обучение в Алма-Атинской консерватории.

Именно годы учёбы стали важным периодом профессионального становления. Народная музыкальная традиция, которую он впитал с детства, соединилась с академическим музыкальным образованием.

Однако главным источником его вдохновения оставалась жизнь самого народа.

Калдаяков создавал песни, в которых не было стремления к искусственной сложности. Его мелодии были понятными и эмоциональными, легко запоминались, но при этом обладали яркой индивидуальностью. Именно эта способность говорить со слушателем простым и выразительным музыкальным языком и сделала композитора по-настоящему народным.

Его песни стали своеобразной летописью чувств нескольких поколений.

«Король казахского вальса»

За Шамши Калдаяковым закрепилось почётное звание «король казахского вальса». Оно появилось не случайно.

Композитор значительно обогатил казахскую песенную культуру, сделав вальс одним из выразительных жанров отечественной эстрадной музыки. В его произведениях традиционная казахская мелодика удивительным образом сочеталась с ритмикой и музыкальной формой, близкой современному слушателю.

Среди известных произведений композитора — «Қуаныш вальсі», «Бақыт құшағында», «Қайдасың», «Ақсұңқарым», «Ақмаңдайлым», «Арыс жағасында», «Ақ ерке — Ақ Жайық», «Теңізде — толқында», «Ана туралы жыр» и многие другие.

Каждая из этих песен имеет собственную эмоциональную окраску. Одни наполнены романтикой, другие — любовью к родной земле, третьи посвящены женщине, матери, молодости или человеческим чувствам.

Но вместе они создали особый музыкальный мир Шамши.

Песня, которая стала символом страны

Особое место в творческом наследии композитора занимает песня «Менің Қазақстаным».

Она была написана в 1956 году на стихи Жұмекена Нәжімеденова. Для молодого композитора это произведение стало одним из важнейших в его творческой судьбе. Впервые песня прозвучала на Казахском радио в конце 1950-х годов и быстро приобрела огромную популярность.

Со временем значение песни вышло далеко за рамки эстрадного произведения.

«Менің Қазақстаным» стала одной из песен, с которыми связывают пробуждение национального самосознания и чувство любви к родной стране. Особенно символичным стало то, что спустя годы она получила новую государственную жизнь.

В 2006 году на основе этой песни был утверждён современный Государственный гимн Республики Казахстан. При этом автором музыки остался Шәмші Калдаяков, а текст был переработан с использованием стихотворения Жұмекена Нәжімеденова и дополнений Нурсултана Назарбаева.

Таким образом, мелодия, созданная Шәмші Калдаяковым ещё в советскую эпоху, стала музыкальным символом независимого Казахстана.

Это, пожалуй, одно из самых значительных достижений в истории отечественной культуры: произведение композитора стало частью государственного символа современной республики.

Голос национального характера

Вклад Шәмші Калдаякова в развитие культуры Казахстана трудно измерить только количеством написанных произведений.

Его главное достижение заключается в другом — он сумел создать музыку, которая стала понятна и близка огромному количеству людей.

По некоторым данным, за более чем четыре десятилетия творческой деятельности композитор создал около 300 музыкальных произведений.

Однако цифры сами по себе не объясняют феномен Калдаякова.

Его песни пережили эпоху, в которой были написаны. Они не остались исключительно частью советской эстрады и не превратились в музейные экспонаты. Напротив, они продолжили жить в независимом Казахстане.

В этом и заключается сила настоящего искусства.

Калдаяков обращался к вечным темам — любви, матери, молодости, красоте родной земли, человеческой верности, надежде и мечтам. Поэтому его песни оказались способны преодолеть исторические и политические обстоятельства своего времени.

Шамши и казахская песенная традиция

Особенность творчества Калдаякова заключается ещё и в том, что он не противопоставлял традицию современности.

Он вырос в среде, где домбра, народная песня и искусство акынов были естественной частью жизни. Получив профессиональное музыкальное образование, композитор не отказался от этого наследия.

Напротив, он перенёс его в новую музыкальную форму.

Можно сказать, что Калдаяков стал одним из тех авторов, благодаря которым казахская музыкальная культура получила возможность говорить с массовой аудиторией современным языком, не теряя своей национальной основы.

Именно поэтому его творчество имеет значение не только для истории эстрады, но и для истории культурной идентичности Казахстана.

Музыка о любви и Родине

В произведениях Калдаякова практически нет ощущения искусственной патетики. Даже когда он обращается к теме Родины, его музыка говорит прежде всего через человеческие чувства.

Для него любовь к стране — это не абстрактное понятие. Это родная земля, знакомые с детства места, степь, реки, люди, семья, мать, молодость.

Наверное, именно поэтому его песни о Родине воспринимаются так эмоционально.

В них Казахстан предстаёт не просто территорией, а пространством личной памяти.

Эта особенность особенно ярко проявилась в «Менің Қазақстаным». Песня, написанная более полувека назад, смогла стать гимном уже независимого государства. Сегодня её мелодия звучит в моменты, когда особенно сильно ощущается принадлежность человека к своей стране.

Судьба человека и судьба эпохи

Жизнь Шамши Калдаякова пришлась на сложный исторический период.

Он родился в 1930 году — в эпоху масштабных социальных перемен, пережил войну, послевоенные годы, период «оттепели», застой и последние годы существования Советского Союза.

Он творил в системе, где искусство находилось под вниманием государства и идеологических институтов. Тем не менее его песни постепенно вышли за рамки официальной культуры.

В некоторых современных исследованиях и публикациях «Менің Қазақстаным» рассматривается не только как патриотическая песня, но и как произведение, в котором отражалось отношение общества к происходившим в стране процессам, в частности к кампании освоения целины.

При этом важнее всего то, что песня получила собственную жизнь в народе.

Люди сами сделали её частью своей памяти.

Композитор, которого пела вся страна

Популярность Калдаякова была необычной даже для своего времени.

Его песни исполняли известные казахстанские певцы. Их пели на концертах, праздниках, семейных торжествах. Мелодии композитора становились знакомыми людям ещё до того, как они могли назвать автора.

И в этом есть особый феномен народного искусства.

Человек может не знать биографию композитора, не помнить название песни и даже не задумываться о её авторе, но услышать первые ноты и сразу узнать мелодию. Так произведение перестаёт принадлежать только своему создателю. Оно становится частью общей памяти. Именно это произошло с музыкой Калдаякова.

Особое место в культуре Казахстана

Сегодня имя Шамши Калдаякова занимает особое место в национальной культуре. Его творчество изучают, его песни исполняют современные артисты, в его честь проводятся концерты и памятные мероприятия.

В родном краю композитора ежегодно проходят мероприятия, посвящённые его памяти. День рождения Шәмші 15 августа стал значимой культурной датой, особенно для Туркестанской области и Отрарского района.

Его именем называют улицы, музыкальные коллективы и культурные учреждения.

В 1991 году о композиторе был снят документальный фильм «Жылдарым менің, жырларым менің», а позднее вышли книги и сборники воспоминаний о его жизни и творчестве. Это свидетельствует о том, что интерес к его наследию не ограничивается ностальгией по прошлому. Шамши остаётся частью современной культурной памяти Казахстана.

Почему его музыка продолжает жить

Прошло более трёх десятилетий со дня смерти композитора. Шамши Калдаяков ушёл из жизни 29 февраля 1992 года в Алматы. Ему было 61 год. Но смерть не поставила точку в его творческой судьбе. Напротив, со временем значение его музыки стало ещё более очевидным.

Сегодня Казахстан — другая страна. Изменились общество, технологии, музыкальные вкусы, способы распространения культуры. Появились новые жанры, новые исполнители и новые авторы. Однако песни Калдаякова продолжают звучать.

Их исполняют молодые певцы, музыканты обращаются к его наследию, современные аранжировки дают старым мелодиям новую жизнь. Это означает, что его творчество оказалось сильнее времени.

Наследие, которое нельзя измерить только нотами

Вклад Калдаякова в культуру Казахстана — это не только несколько сотен произведений. Это целая музыкальная школа чувств.

Он показал, что национальная музыка может быть современной и массовой, не теряя своей самобытности. Доказал, что простая и понятная мелодия может обладать огромной художественной силой. Создал песни, которые объединили несколько поколений.

А главное — подарил Казахстану мелодию, которая стала государственным символом.

«Менің Қазақстаным» сегодня звучит на официальных церемониях, международных мероприятиях, спортивных соревнованиях и торжественных событиях. Её слушают стоя. И каждый раз эта мелодия напоминает о стране, её независимости и общей истории.

Не каждому композитору удаётся создать произведение, которое становится гимном государства. Шәмші Калдаякову это удалось.

Шамши Калдаяков и современный Казахстан

Сегодня, когда Казахстан активно переосмысливает собственное культурное наследие, значение таких фигур, как Шәмші Калдаяков, становится особенно важным. Он является примером того, как культура формирует национальную память.

История страны состоит не только из политических событий, государственных решений и экономических достижений. Она живёт и в песнях, которые люди помнят с детства. Возможно, именно поэтому имя Шәмші Калдаякова невозможно отделить от понятия «казахская песня».

Он стал одним из тех людей, благодаря которым культура Казахстана получила мелодический язык, понятный миллионам.

Его песни рассказывали о любви, но вместе с тем рассказывали и о стране. Пели о матери — и одновременно о родном доме. Пели о молодости — и сохраняли дух целой эпохи. А однажды песня о Казахстане стала гимном Казахстана.

Мелодия, которая осталась

У каждого народа есть свои культурные символы. Для Казахстана одним из таких символов стало творчество Шәмші Калдаякова.

Его называют «королём казахского вальса», но, пожалуй, этого определения уже недостаточно.

Он был композитором, который смог превратить музыку в часть национальной памяти.

15 августа — это не просто дата рождения известного музыканта. Это повод вспомнить человека, который посвятил свою жизнь песне и оставил после себя наследие, продолжающее жить.

Шамши Калдаяков ушёл из жизни в начале независимого Казахстана, но одна из его главных мелодий стала голосом этой независимости. И сегодня, когда звучат первые ноты «Менің Қазақстаным», уже не так важно, сколько времени прошло с момента её создания. Потому что настоящая музыка не стареет.

Она переходит от поколения к поколению, становится частью семейной памяти, звучит в сердцах людей и постепенно превращается в историю.

Именно такой стала музыка Шамши Калдаякова — музыка, в которой Казахстан услышал самого себя.