В каком состоянии находится солдат Национальной гвардии Ербаян Мухтар, который во время прохождения службы впал в кому, передаёт BAQ.KZ

На этот вопрос на брифинге в правительстве ответил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

"К сожалению, травма, которую он получил, очень серьёзная. Наши специалисты оценивают его реабилитационный потенциал как низкий, и эта оценка будет пересматриваться постоянно, поскольку состояние пациента может меняться. Недавно он вернулся из клиники в Турции, где проходил курс лечения, и сейчас мы доставили его домой", — пояснил вице-министр.

По словам Тимура Муратова, государство обеспечивает транспортировку граждан на специально оборудованных санитарных авиарейсах, что является уникальной возможностью в регионе.

"Один рейс обходится примерно в 50–60 миллионов тенге. На этот раз Минздрав смог частично покрыть расходы на лечение и перелёт. Мы готовы использовать все доступные ресурсы, чтобы обеспечить необходимую помощь нашим гражданам", — добавил он.

Вице-министр также рассказал о дальнейших шагах в лечении Ербаяна Мухтара.