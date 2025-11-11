Шанс на полное восстановление низок — Минздрав о состоянии Ербаяна Мухтара
О состоянии военнослужащего рассказали представители Минздрава.
В каком состоянии находится солдат Национальной гвардии Ербаян Мухтар, который во время прохождения службы впал в кому, передаёт BAQ.KZ
На этот вопрос на брифинге в правительстве ответил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
"К сожалению, травма, которую он получил, очень серьёзная. Наши специалисты оценивают его реабилитационный потенциал как низкий, и эта оценка будет пересматриваться постоянно, поскольку состояние пациента может меняться. Недавно он вернулся из клиники в Турции, где проходил курс лечения, и сейчас мы доставили его домой", — пояснил вице-министр.
По словам Тимура Муратова, государство обеспечивает транспортировку граждан на специально оборудованных санитарных авиарейсах, что является уникальной возможностью в регионе.
"Один рейс обходится примерно в 50–60 миллионов тенге. На этот раз Минздрав смог частично покрыть расходы на лечение и перелёт. Мы готовы использовать все доступные ресурсы, чтобы обеспечить необходимую помощь нашим гражданам", — добавил он.
Вице-министр также рассказал о дальнейших шагах в лечении Ербаяна Мухтара.
"Команда специалистов будет продолжать наблюдение за его состоянием, оценивать возможности восстановления и реабилитационный потенциал. На основании этих данных будет принято решение о следующих мерах поддержки и лечения. Всё делается с полной ответственностью и вниманием к здоровью пациента", — рассказал Тимур Муратов.
