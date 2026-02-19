Принятие обновлённой Конституции открывает новую эпоху в истории Казахстана. Работа над Основным законом велась профессионалами с богатым опытом, учитывая интересы общества и государства. Каждый гражданин, приняв участие в референдуме, сможет стать частью этого исторического процесса и поддержать обновление документа.

Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ отметил политолог, депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии, который участвовал в разработке Основного закона вместе с 130 профессионалами, Самат Нуртаза.

– В ходе работы возникали споры: представители исполнительной власти иногда выступали против определённых предложений, кто-то поддерживал. Всё, что сделано, имеет историческое значение — это новая эпоха в истории современного Казахстана, — отметил Самат Нуртаза.

Ключевой фактор успешной работы комиссии – это профессионализм её участников и авторитет в своих областях. Каждый член имеет опыт, который позволял формировать документ, учитывая интересы общества и государства.

– Состав комиссии серьёзный: юристы, конституционалисты, представители власти – включая трех акимов: Алматы, Астаны и Кызылординской области. Присутствовал чрезвычайный полномочный посол в Австрии, Мухтар Тлеуберди. Все 130 человек – профессионалы, способные объяснить значимость каждой позиции своей аудитории. Для меня была честь работать с такими экспертами, — подчеркнул депутат.

Принятие обновлённого Основного закона создаёт правовую основу для новой эпохи в развитии Казахстана. Он не только закрепляет принципы государственной власти, но и гарантирует равные права всех граждан, что особенно важно в условиях современных вызовов.

– Конституция 1995 года уже отжила свой срок. Она выполняла свою миссию и была актуальна для своего времени. Сейчас необходимо идти в ногу со временем, вступать в новую эпоху без новой Конституции нелогично. Народ 15 марта сделает правильный выбор, и мы получим обновленный Основной закон, где всё прописано чётко: от чувствительных тем до масштабных вопросов, включая земельные права. Земля принадлежит народу, власть действует от его имени. Новый документ станет фундаментом для равенства граждан и укрепления независимости страны, — сказал эксперт.

Как отмечает политолог, каждому гражданину важно осознанно участвовать в голосовании, чтобы стать частью исторического процесса. От участия каждого зависит, насколько новая Конституция будет отражать интересы общества и государства.