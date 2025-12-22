В Кызылординская область полицией пресечён факт вымогательства в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, злоумышленница, угрожая распространением в социальной сети недостоверных сведений о деятельности потерпевшей, требовала у неё денежные средства. В ходе проведённых оперативных мероприятий подозреваемая была задержана и водворена в изолятор временного содержания.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В полиции напомнили, что законодательством Республики Казахстан за вымогательство предусмотрена строгая ответственность. В зависимости от обстоятельств совершённого деяния виновным лицам может быть назначено наказание в виде штрафа, ограничения свободы либо лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.