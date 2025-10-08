Шантаж китами: канадский океанариум грозит убить 30 белух, если не получит помощь
Океанариум обвиняют в жестоком обращении с животными.
В Канаде разгорается скандал вокруг океанариума Marineland в Ниагара-Фолс, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Руководство заявило, что может умертвить 30 белых китов, если федеральные власти не окажут финансовую помощь или не разрешат вывезти животных за границу.
В письме правительству администрация парка предупредила: без срочной поддержки им придется принять "разрушительное решение".
Ранее Marineland пытался передать белух китайскому парку Chimelong Ocean Kingdom, но министр рыболовства Джоан Томпсон отказала, подчеркнув, что "новая жизнь в неволе — не решение проблемы".
Marineland уже много лет критикуют за жестокое обращение с животными. По данным канадских СМИ, с 2019 года здесь погибли 20 китов, а этим летом парк так и не открылся для посетителей — вероятно, готовится к продаже. Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что власти "сделают все возможное", чтобы спасти животных, включая возможную конфискацию белух. Правозащитники называют действия владельцев шантажом.
Marineland десятилетиями зарабатывал на страданиях этих животных. Теперь хотя бы раз они должны поступить ответственно, — сказала Камилла Лабчак из организации Animal Justice.
