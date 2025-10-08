В Канаде разгорается скандал вокруг океанариума Marineland в Ниагара-Фолс, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Руководство заявило, что может умертвить 30 белых китов, если федеральные власти не окажут финансовую помощь или не разрешат вывезти животных за границу.

В письме правительству администрация парка предупредила: без срочной поддержки им придется принять "разрушительное решение".

Ранее Marineland пытался передать белух китайскому парку Chimelong Ocean Kingdom, но министр рыболовства Джоан Томпсон отказала, подчеркнув, что "новая жизнь в неволе — не решение проблемы".

Marineland уже много лет критикуют за жестокое обращение с животными. По данным канадских СМИ, с 2019 года здесь погибли 20 китов, а этим летом парк так и не открылся для посетителей — вероятно, готовится к продаже. Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что власти "сделают все возможное", чтобы спасти животных, включая возможную конфискацию белух. Правозащитники называют действия владельцев шантажом.