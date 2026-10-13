«Шаңырағыңыз биік болсын»: слова короля Бельгии и наряды королевы привлекли внимание зарубежных СМИ
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Как отмечается в публикации, главная цель поездки – укрепление экономических, академических и культурных связей между двумя странами. Программа короля Филиппа и королевы Матильды предусматривает посещение Астаны и Алматы. В состав делегации вошли около 110 человек, в том числе порядка 25 руководителей компаний и 11 представителей академического сообщества.
Издание также напомнило, что король Филипп уже неоднократно посещал Казахстан. В 2002 и 2009 годах, еще будучи наследным принцем, он приезжал на Байконур в связи с космическими миссиями бельгийского астронавта Франка Де Винне. В 2010 году Филипп возглавил экономическую миссию в Казахстан.
Однако нынешняя поездка стала особенной: впервые монарх Бельгии прибыл в Казахстан с государственным визитом.
В центре внимания – транспортный коридор между Европой и Азией
The Brussels Times также сообщило, что одной из ключевых тем переговоров станет сотрудничество в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства и инвестиций. Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту, соединяющему Европу и Азию. Этот маршрут проходит в обход территории России и связывает европейские и азиатские рынки.
В свою очередь, Королевский дворец Бельгии сообщил, что программа визита включает не только дипломатические встречи, но и экономические, академические, культурные и научные мероприятия.
По информации дворца, стороны намерены обсудить перспективы сотрудничества в области транспорта, здравоохранения, критически важных минералов, технологий, искусственного интеллекта и культуры.
Испанское агентство EFE: товарооборот Казахстана и Бельгии достиг $353 млн
12 октября испанское международное информационное агентство EFE опубликовало материал о прибытии королевской четы в Астану. В публикации подчеркивается, что государственный визит направлен на укрепление двусторонних отношений.
Агентство обратило внимание на слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который встретил короля Филиппа и королеву Матильду в Акорде. Глава государства назвал визит историческим событием и напомнил, что в следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Бельгией.
По словам Президента, Бельгия является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Европе и входит в десятку крупнейших стран-инвесторов в казахстанскую экономику.
Согласно данным EFE, за январь-август 2026 года товарооборот между Казахстаном и Бельгией увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 353 млн долларов. При этом казахстанский экспорт вырос на 9,7%, составив 184 млн долларов, а импорт из Бельгии увеличился на 8,3% – до 169,4 млн долларов.
Казахстан поставляет в Бельгию преимущественно семена льна, молибденовые руды и концентраты, а также титан. В обратном направлении импортируются фармацевтическая продукция, промышленное и сельскохозяйственное оборудование, нефтепродукты, тракторы, вакцины и медицинские товары.
Одним из важных событий визита агентство назвало четвертое заседание Казахстанско-Бельгийского делового совета. Его задача – не только обсудить перспективные инициативы, но и добиться конкретных экономических результатов.
Торжественная встреча в Акорде привлекла внимание бельгийского издания
12 октября в разделе Soirmag бельгийского франкоязычного издания Le Soir был опубликован фоторепортаж о торжественной церемонии встречи королевской четы в Акорде.
В материале рассказывается, как Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил короля Филиппа и королеву Матильду. Во время церемонии прозвучали государственные гимны двух стран, а президентская гвардия отдала почести высоким гостям.
Одним из наиболее зрелищных моментов стал пролет над Акордой вертолетов с изображениями государственных флагов Казахстана и Бельгии.
Красное платье, туфли Dior и серьги казахстанского бренда: образы королевы Матильды в Астане
Государственный визит короля Филиппа и королевы Матильды привлек внимание не только политических и деловых изданий, но и зарубежной модной прессы. Особый интерес вызвал наряд, который королева выбрала для официальной церемонии встречи в Акорде.
Как пишет американское издание ¡HOLA!, 12 октября в Астане Матильда появилась в красном платье миди с подчеркнутой поясом талией и расклешенной юбкой. К нему она подобрала широкополую шляпу в тон. Образ дополнили декоративный бант на шляпе, жемчужные серьги, светло-коричневые перчатки, сумка и остроносые туфли.
В публикации особое внимание уделяется сочетанию яркого красного цвета с аксессуарами нейтральных оттенков. Платье и шляпа стали главными акцентами, а перчатки, сумка и обувь завершили образ.
Примечательно, что за один день королева сменила несколько нарядов. По данным специализирующегося на королевской моде сайта UFO No More, для церемонии в Акорде Матильда выбрала красный наряд, в котором уже появлялась ранее. На одном из последующих мероприятий она была в одежде модного дома Natan, а на вечерний прием пришла в другом образе.
Для торжественного ужина королева сочетала красный комбинезон с длинной накидкой ливанского дизайнера Эли Сааба (Elie Saab), украшенной бисером. Образ дополнили туфли Christian Dior.
Однако одной из самых интересных деталей для модных обозревателей стали украшения королевы. По информации UFO No More, на вечернем приеме Матильда появилась в бриллиантовых серьгах казахстанского бренда Saltanat.
Таким образом, во время государственного визита изделие казахстанского бренда стало частью королевского гардероба.
Наряды Матильды в Астане привлекли внимание не только своим стилем, но и сочетанием работ известных международных дизайнеров с украшениями казахстанского производства.
«Шаңырағыңыз биік болсын»: что король Филипп сказал о Казахстане?
12 октября на официальном сайте Королевского дворца Бельгии было опубликовано заявление короля Филиппа, сделанное во время государственного визита в Казахстан.
Монарх отметил развитие Казахстана, достижения в сфере цифровизации и опыт внедрения искусственного интеллекта. Он также выразил заинтересованность в более глубоком знакомстве с богатой историей, культурой, этническим и языковым многообразием страны.
Король охарактеризовал Казахстан как государство, расположенное на важном перекрестке Евразии и связывающее Европу с Азией.
В своем выступлении Филипп также обратился к казахскому понятию «қонақжайлық» – гостеприимство. Особое внимание привлекло его пожелание на казахском языке – «Шаңырағыңыз биік болсын», которое можно перевести как «Пусть ваш шанырак будет высоким». Это традиционное пожелание благополучия, процветания и крепости семейного очага.
По словам короля, трехдневный визит позволит двум странам лучше узнать возможности друг друга и вывести сложившиеся отношения на новый уровень.
Главный итог визита – конкретные результаты
По официальной информации Министерства иностранных дел Казахстана, в рамках визита внешнеполитические ведомства двух стран подписали Дорожную карту сотрудничества на 2027–2029 годы. Документ предусматривает активизацию политического диалога, проведение регулярных консультаций и продвижение совместных инициатив.
В зарубежной прессе государственный визит короля Филиппа и королевы Матильды получил освещение не только как важное дипломатическое событие, но и как возможность расширить торговые, технологические, транспортные и научные связи между Казахстаном и Бельгией.
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