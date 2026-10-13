«Шаңырағыңыз биік болсын»: слова короля Бельгии и наряды королевы привлекли внимание зарубежных СМИ

Государственный визит короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Казахстан привлек внимание зарубежных СМИ. Бельгийские издания рассказали об историческом значении визита, испанское агентство EFE сосредоточилось на торговых отношениях между двумя странами, а нидерландский сайт, посвященный королевской моде, выпустил отдельный материал о нарядах королевы в Астане. Какие события и детали оказались в центре внимания иностранной прессы – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Как отмечается в публикации, главная цель поездки – укрепление экономических, академических и культурных связей между двумя странами. Программа короля Филиппа и королевы Матильды предусматривает посещение Астаны и Алматы. В состав делегации вошли около 110 человек, в том числе порядка 25 руководителей компаний и 11 представителей академического сообщества.

Пресс-служба Акорды

Издание также напомнило, что король Филипп уже неоднократно посещал Казахстан. В 2002 и 2009 годах, еще будучи наследным принцем, он приезжал на Байконур в связи с космическими миссиями бельгийского астронавта Франка Де Винне. В 2010 году Филипп возглавил экономическую миссию в Казахстан.

Однако нынешняя поездка стала особенной: впервые монарх Бельгии прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Пресс-служба Акорды

В центре внимания – транспортный коридор между Европой и Азией

The Brussels Times также сообщило, что одной из ключевых тем переговоров станет сотрудничество в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства и инвестиций. Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту, соединяющему Европу и Азию. Этот маршрут проходит в обход территории России и связывает европейские и азиатские рынки.

Пресс-служба Акорды

В свою очередь, Королевский дворец Бельгии сообщил, что программа визита включает не только дипломатические встречи, но и экономические, академические, культурные и научные мероприятия.

По информации дворца, стороны намерены обсудить перспективы сотрудничества в области транспорта, здравоохранения, критически важных минералов, технологий, искусственного интеллекта и культуры.

Пресс-служба Акорды

Испанское агентство EFE: товарооборот Казахстана и Бельгии достиг $353 млн

12 октября испанское международное информационное агентство EFE опубликовало материал о прибытии королевской четы в Астану. В публикации подчеркивается, что государственный визит направлен на укрепление двусторонних отношений.

Агентство обратило внимание на слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который встретил короля Филиппа и королеву Матильду в Акорде. Глава государства назвал визит историческим событием и напомнил, что в следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Бельгией.

Пресс-служба Акорды

По словам Президента, Бельгия является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Европе и входит в десятку крупнейших стран-инвесторов в казахстанскую экономику.

Согласно данным EFE, за январь-август 2026 года товарооборот между Казахстаном и Бельгией увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 353 млн долларов. При этом казахстанский экспорт вырос на 9,7%, составив 184 млн долларов, а импорт из Бельгии увеличился на 8,3% – до 169,4 млн долларов.

Пресс-служба Акорды

Казахстан поставляет в Бельгию преимущественно семена льна, молибденовые руды и концентраты, а также титан. В обратном направлении импортируются фармацевтическая продукция, промышленное и сельскохозяйственное оборудование, нефтепродукты, тракторы, вакцины и медицинские товары.

Пресс-служба Акорды

Одним из важных событий визита агентство назвало четвертое заседание Казахстанско-Бельгийского делового совета. Его задача – не только обсудить перспективные инициативы, но и добиться конкретных экономических результатов.

Торжественная встреча в Акорде привлекла внимание бельгийского издания

12 октября в разделе Soirmag бельгийского франкоязычного издания Le Soir был опубликован фоторепортаж о торжественной церемонии встречи королевской четы в Акорде.

Пресс-служба Акорды

В материале рассказывается, как Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил короля Филиппа и королеву Матильду. Во время церемонии прозвучали государственные гимны двух стран, а президентская гвардия отдала почести высоким гостям.

Одним из наиболее зрелищных моментов стал пролет над Акордой вертолетов с изображениями государственных флагов Казахстана и Бельгии.

Пресс-служба Акорды

Красное платье, туфли Dior и серьги казахстанского бренда: образы королевы Матильды в Астане

Государственный визит короля Филиппа и королевы Матильды привлек внимание не только политических и деловых изданий, но и зарубежной модной прессы. Особый интерес вызвал наряд, который королева выбрала для официальной церемонии встречи в Акорде.

Как пишет американское издание ¡HOLA!, 12 октября в Астане Матильда появилась в красном платье миди с подчеркнутой поясом талией и расклешенной юбкой. К нему она подобрала широкополую шляпу в тон. Образ дополнили декоративный бант на шляпе, жемчужные серьги, светло-коричневые перчатки, сумка и остроносые туфли.

Пресс-служба Акорды

В публикации особое внимание уделяется сочетанию яркого красного цвета с аксессуарами нейтральных оттенков. Платье и шляпа стали главными акцентами, а перчатки, сумка и обувь завершили образ.

Пресс-служба Акорды

Примечательно, что за один день королева сменила несколько нарядов. По данным специализирующегося на королевской моде сайта UFO No More, для церемонии в Акорде Матильда выбрала красный наряд, в котором уже появлялась ранее. На одном из последующих мероприятий она была в одежде модного дома Natan, а на вечерний прием пришла в другом образе.

Фото: Getty Images/ Geert Vanden Wijngaert

Для торжественного ужина королева сочетала красный комбинезон с длинной накидкой ливанского дизайнера Эли Сааба (Elie Saab), украшенной бисером. Образ дополнили туфли Christian Dior.

Фото: Getty Images/ Geert Vanden Wijngaert

Однако одной из самых интересных деталей для модных обозревателей стали украшения королевы. По информации UFO No More, на вечернем приеме Матильда появилась в бриллиантовых серьгах казахстанского бренда Saltanat.

Таким образом, во время государственного визита изделие казахстанского бренда стало частью королевского гардероба.

Наряды Матильды в Астане привлекли внимание не только своим стилем, но и сочетанием работ известных международных дизайнеров с украшениями казахстанского производства.

«Шаңырағыңыз биік болсын»: что король Филипп сказал о Казахстане?

12 октября на официальном сайте Королевского дворца Бельгии было опубликовано заявление короля Филиппа, сделанное во время государственного визита в Казахстан.

Пресс-служба Акорды

Монарх отметил развитие Казахстана, достижения в сфере цифровизации и опыт внедрения искусственного интеллекта. Он также выразил заинтересованность в более глубоком знакомстве с богатой историей, культурой, этническим и языковым многообразием страны.

Король охарактеризовал Казахстан как государство, расположенное на важном перекрестке Евразии и связывающее Европу с Азией.

В своем выступлении Филипп также обратился к казахскому понятию «қонақжайлық» – гостеприимство. Особое внимание привлекло его пожелание на казахском языке – «Шаңырағыңыз биік болсын», которое можно перевести как «Пусть ваш шанырак будет высоким». Это традиционное пожелание благополучия, процветания и крепости семейного очага.

По словам короля, трехдневный визит позволит двум странам лучше узнать возможности друг друга и вывести сложившиеся отношения на новый уровень.

Главный итог визита – конкретные результаты

Пресс-служба Акорды

Пресс-служба Акорды

Пресс-служба Акорды

По официальной информации Министерства иностранных дел Казахстана, в рамках визита внешнеполитические ведомства двух стран подписали Дорожную карту сотрудничества на 2027–2029 годы. Документ предусматривает активизацию политического диалога, проведение регулярных консультаций и продвижение совместных инициатив.

В зарубежной прессе государственный визит короля Филиппа и королевы Матильды получил освещение не только как важное дипломатическое событие, но и как возможность расширить торговые, технологические, транспортные и научные связи между Казахстаном и Бельгией.