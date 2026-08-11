Шардаринское водохранилище подключили к онлайн учету воды
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На крупнейшем водохранилище Туркестанской области завершили установку датчиков, которые будут автоматически фиксировать уровень и расход воды. Показания станут поступать в режиме онлайн, передает BAQ.KZ.
Всего установили 11 приборов на восьми гидротехнических сооружениях. Раньше часть замеров приходилось проводить вручную, теперь данные будут поступать автоматически.
Три прибора появились на Шардаринском мосту, еще два на мосту между Шардарой и Жетысаем. По одному датчику установили на Шардаринском магистральном канале, канале «20 лет Независимости», гидропосту на реке Арыс, Кызылкумском канале и на подводящем и отводящем каналах Коксарайского контррегулятора.
Система позволит быстрее видеть изменения уровня и расхода воды на разных участках и получать данные без выезда сотрудников для каждого замера.
Проект реализуют совместно с Евразийским банком развития и Программой развития ООН в Казахстане. Оборудование установили за счет грантовых средств ЕАБР.
Автоматизация учета воды на Шардаринском водохранилище осуществляется за счет грантовых средств ЕАБР. Реализация данной инициативы создаст надежную технологическую основу для прозрачного управления водными ресурсами, снизит риски чрезвычайных ситуаций и выведет водохозяйственный комплекс страны на качественно новый уровень, - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.
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