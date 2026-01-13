В 2026 году в Казахстане планируется завершить и ввести в эксплуатацию 12 проектов в сфере водоснабжения, что позволит улучшить доступ к качественной питьевой воде для 142 сельских населённых пунктов с общей численностью населения около 540 тыс. человек. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, одним из ключевых инфраструктурных объектов станет Шардаринский групповой водопровод, строительство которого планируется завершить в июле 2026 года.

– После ввода Шардаринского группового водопровода в эксплуатацию город Шардара будет полностью обеспечиваться питьевой водой за счёт нового водовода, использующего подземные источники. Это позволит исключить зависимость водоснабжения города от уровня воды в Шардаринском водохранилище. Реализация проекта повысит надёжность и устойчивость системы питьевого водоснабжения для населения, — отметил Нуржан Нуржигитов.

Параллельно, как сообщил министр, Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает разработку проектно-сметной документации по пяти проектам в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областях. В рамках этих проектов предусмотрено строительство головных сооружений крупных групповых водопроводов. Завершить разработку ПСД и получить положительные заключения экспертизы планируется в первом полугодии 2026 года, после чего будет рассмотрен вопрос финансирования.

Отдельное внимание уделяется крупным инвестиционным проектам, направленным на обеспечение устойчивого водоснабжения и энергетической безопасности регионов.

– В текущем году планируется начало разработки проектной документации по инвестиционному проекту строительства водовода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в рамках государственно-частного партнёрства. Стоимость проекта составляет 191,7 млрд тенге без учёта инфраструктуры. Он предусматривает ежегодную подачу 110 млн кубометров питьевой воды и выработку до 72 МВт·ч электроэнергии с перспективой увеличения до 80 МВт·ч, — сообщил министр.

По его словам, реализация проекта позволит обеспечить чистой питьевой водой более 1 млн жителей пяти районов Туркестанской области, а также частично покрыть дефицит энергетических мощностей в регионе.

Кроме того, Министерством прорабатывается вопрос строительства магистрального водовода от месторождений подземных вод "Кокжиде", "Айшуакское" и "Северо-Айшуакское" для обеспечения питьевой водой Атырауской и Мангистауской областей. Проектной мощностью 170 тыс. кубометров воды в сутки планируется охватить порядка 1,5 млн человек. На сегодняшний день государственный инвестиционный проект направлен в Министерство национальной экономики для получения экономического заключения.

В целом, по данным министерства, в стране разведано более 4 тыс. месторождений подземных вод с утверждёнными эксплуатационными запасами порядка 15,7 куб. км в год, однако фактическое использование этого ресурса составляет лишь 7-10%.

В этой связи Министерство приступает к разработке Концепции комплексного использования подземных вод, реализация которой, как подчеркнул Нуржан Нуржигитов, позволит повысить эффективность освоения ресурса, обеспечить устойчивое водоснабжение населения и сохранить водный фонд страны.