Шарлапаев: Более 50% административных споров сегодня решаются в пользу бизнеса и граждан
Налоговые и таможенные споры удалось сохранить в рамках административного судопроизводства.
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Внедрение административной юстиции стало одним из важнейших факторов защиты прав предпринимателей и инвесторов в Казахстане. Об этом заявил председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев на форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, за пять лет работы института административной юстиции удалось добиться существенных изменений в рассмотрении споров между государством, бизнесом и гражданами.
"До внедрения этой реформы только 15% судебных дел рассматривалось в пользу бизнеса и граждан. Сегодня этот показатель превышает 50%. Более половины рассмотренных дел заканчиваются решениями в пользу бизнеса и граждан. Это огромный результат реформы", – подчеркнул Шарлапаев.
Налоговые и таможенные споры сохранили в системе административной юстиции
Глава Президиума НПП напомнил, что в 2025 году обсуждались инициативы по выводу налоговых и таможенных споров из-под действия Административного процедурно-процессуального кодекса.
Однако, по его словам, благодаря поддержке Президента и Верховного Суда эти категории дел сохранили свой статус.
"Благодаря поддержке Главы государства и Верховного Суда эти процедуры остались в рамках действия АППК. Это тоже механизм защиты. Бизнес получил состязательное правовое поле, в котором можно разговаривать с государством через институт административной юстиции", – отметил он.
По мнению Шарлапаева, сохранение налоговых и таможенных споров в рамках административного судопроизводства стало важным сигналом для предпринимательского сообщества и инвесторов.
Административная юстиция усилила защиту инвестиций
Председатель Президиума НПП "Атамекен" подчеркнул, что принятие Административного процедурно-процессуального кодекса стало значительным шагом в защите инвестиций и интересов бизнеса.
Он отметил, что предприниматели получили дополнительные правовые инструменты для отстаивания своих интересов в спорах с государственными органами.
"Институт административной юстиции - это огромный шаг как в защите инвестиций, так и в защите интересов бизнеса", – заявил Шарлапаев.
Бизнес обеспокоен сокращением действия Предпринимательского кодекса
В ходе общения с журналистами глава НПП также затронул вопросы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
По его словам, за последние годы более 18 отраслей были выведены из-под действия Предпринимательского кодекса.
"Это означает, что у государственных органов появилось больше полномочий для проведения проверок. При этом проверки не всегда требуют регистрации в соответствующих органах", – пояснил он.
Шарлапаев считает, что подобные изменения не оказывают положительного влияния на инвестиционный климат и условия ведения бизнеса.
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