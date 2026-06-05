Шарлапаев: Более 50% административных споров сегодня решаются в пользу бизнеса и граждан

Внедрение административной юстиции стало одним из важнейших факторов защиты прав предпринимателей и инвесторов в Казахстане. Об этом заявил председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев на форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, за пять лет работы института административной юстиции удалось добиться существенных изменений в рассмотрении споров между государством, бизнесом и гражданами.

"До внедрения этой реформы только 15% судебных дел рассматривалось в пользу бизнеса и граждан. Сегодня этот показатель превышает 50%. Более половины рассмотренных дел заканчиваются решениями в пользу бизнеса и граждан. Это огромный результат реформы", – подчеркнул Шарлапаев.

Налоговые и таможенные споры сохранили в системе административной юстиции

Глава Президиума НПП напомнил, что в 2025 году обсуждались инициативы по выводу налоговых и таможенных споров из-под действия Административного процедурно-процессуального кодекса.

Однако, по его словам, благодаря поддержке Президента и Верховного Суда эти категории дел сохранили свой статус.

"Благодаря поддержке Главы государства и Верховного Суда эти процедуры остались в рамках действия АППК. Это тоже механизм защиты. Бизнес получил состязательное правовое поле, в котором можно разговаривать с государством через институт административной юстиции", – отметил он.

По мнению Шарлапаева, сохранение налоговых и таможенных споров в рамках административного судопроизводства стало важным сигналом для предпринимательского сообщества и инвесторов.

Административная юстиция усилила защиту инвестиций

Председатель Президиума НПП "Атамекен" подчеркнул, что принятие Административного процедурно-процессуального кодекса стало значительным шагом в защите инвестиций и интересов бизнеса.

Он отметил, что предприниматели получили дополнительные правовые инструменты для отстаивания своих интересов в спорах с государственными органами.

"Институт административной юстиции - это огромный шаг как в защите инвестиций, так и в защите интересов бизнеса", – заявил Шарлапаев.

Бизнес обеспокоен сокращением действия Предпринимательского кодекса

В ходе общения с журналистами глава НПП также затронул вопросы государственного регулирования предпринимательской деятельности.

По его словам, за последние годы более 18 отраслей были выведены из-под действия Предпринимательского кодекса.

"Это означает, что у государственных органов появилось больше полномочий для проведения проверок. При этом проверки не всегда требуют регистрации в соответствующих органах", – пояснил он.

Шарлапаев считает, что подобные изменения не оказывают положительного влияния на инвестиционный климат и условия ведения бизнеса.