Депутат Мажилиса Никита Шаталов прокомментировал визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан, передает BAQ.KZ. Он отмечает, что визиты китайского лидера в Астану стали доброй ежегодной традицией.

"В 2022 году именно Казахстан стал первой страной, которую китайский лидер посетил после пандемии — и с тех пор поводы для переговоров на высшем уровне появляются регулярно. Символичным отражением характера этих встреч стало понятие "вечное стратегическое партнёрство" — подчеркнуто равное, уважительное, основанное на глубоком понимании интересов друг друга", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его мнению, интенсивность двустороннего диалога говорит о том, насколько укрепились связи между нашими странами — от классической торговли до гуманитарного сотрудничества в сфере образования, туризма, культуры. Экономика — это всегда преддверие культурного взаимопонимания, и именно поэтому лидеры двух стран последовательно развивают "гражданскую" дипломатию — через людей, бизнес, туризм, подчеркивает депутат.

"Китай — один из ключевых инвесторов в экономику Казахстана. Пока в структуре инвестиций преобладает добывающий сектор, но в последние годы наметилась тенденция к диверсификации. Выросли вложения в энергетику, включая "зелёные" технологии: регулярно появляются проекты солнечных и ветряных станций, поставки энергетического оборудования. Из последних громких инициатив — участие CNNC в строительстве второй АЭС, запуск новой ТЭЦ для города Алатау. Не менее значимым считаю проект по переработке угля в газ в Карагандинской области — и это лишь один из 57 совместных проектов, находящихся на разных стадиях подготовки", - написал Никита Шаталов.

Он подчеркивает, что политический доверительный диалог между лидерами стран дает не только прямые инвестиции и рабочие места – это всегда гарантия того, что вместе с деньгами и разработкой проектов придут технологии.

Также депутат отметил, что нынешняя встреча Си Цзиньпина и Токаева предшествует саммиту в формате С5+1. Подобные встречи ранее уже проводились с участием ЕС, Италии, США, России. Но сотрудничество с Китаем носит особый, стратегический характер: это сверхдержава, чьё руководство лично вовлечено в развитие региона, считает чиновник.

"Президент Токаев неслучайно называет Си Цзиньпина "великим государственным деятелем" — за годы его лидерства КНР значительно усилила своё влияние в мире, несмотря на внешнее давление, и стала одним из технологических лидеров, в том числе в сферах искусственного интеллекта, производства полупроводников, автопрома, военных технологий", - пишет депутат.

Поэтому, депутат считает, что интерес к саммиту огромен — сопоставимый с вниманием к G7.

"На фоне глобальных конфликтов позиция Китая в Евразии вызывает повышенный интерес. Центральная Азия остаётся островом стабильности, а ключевые экономические и логистические инициативы, о которых сегодня идёт речь, будут влиять на мировую торговлю. В условиях нарастающей конкуренции и экономических войн особенно актуальны вопросы диверсификации поставок и цепочек добавленной стоимости. И здесь у Казахстана — как и у всего региона — есть шанс стать важной частью новых глобальных маршрутов, извлекая из них выгоду", - заключил Никита Шаталов.

Ранее эксперт в интервью BAQ.KZ сообщил, что Пекин рассматривает Астану как точку опоры для расширения своего влияния в Центральной Азии.