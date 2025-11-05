Частичная приостановка работы федерального правительства США, начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал NBS News. Новый шатдаун уже превзошёл все предыдущие по длительности и продолжает затягиваться, что грозит побить рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.

Сейчас законодатели считают почти неизбежным, что ситуация затянется до среды, что сделает текущий шатдаун историческим. Рекордный 35-дневный шатдаун в 2018–2019 годах был вызван отказом демократов финансировать строительство стены на границе с Мексикой, что привело к остановке ряда государственных программ.

Как отмечает CBS News, шатдауны в США — явление относительно недавнее. Они начали происходить в своей современной форме с 1980 года, когда генеральный прокурор выпустил документы, подтверждающие, что федеральные учреждения не могут расходовать средства без разрешения Конгресса. С тех пор в стране произошло 15 подобных приостановок работы правительства, включая нынешнюю, которая уже вошла в историю по своей длительности.