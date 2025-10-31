Правительство США продолжает сталкиваться с беспрецедентными трудностями: шатдаун, который уже длится несколько недель, предположительно продлится до следующей недели, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CBS News.

"Приостановка работы правительства, вероятно, продлится до следующей недели", — указано в материале. Согласно данным телеканала, сенат объявил перерыв в работе в четверг и не будет собираться до понедельника. Если шатдаун продолжится, это станет самым долгим перерывом в истории США, достигнув уже 34 дней.

Ситуация вызывает растущую обеспокоенность как среди законодателей, так и среди граждан. Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября. В свою очередь, глава американского Минфина Скотт Бессент предупредил, что военные США могут остаться без зарплаты после 15 ноября, если ситуация не разрешится.

Эксперты отмечают, что продолжающийся шатдаун может повлиять не только на бюджет страны, но и на экономику в целом, создавая риски задержек в финансировании государственных программ и выплат. США сталкиваются с необходимостью срочных переговоров между Конгрессом и администрацией, чтобы избежать дальнейших последствий для миллионов граждан.