Во Федеральном бюро расследований США временно приостановлены и замедлены некоторые расследования из-за продолжающегося шатдауна - частичной приостановки работы федерального правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru".

По их данным, финансирование оперативных поездок сотрудников ФБР заморожено, что осложняет проведение следственных мероприятий.

"Без средств на оплату информаторов Бюро теряет свой важнейший источник оперативной информации", — сообщают СМИ.

Источники уточняют, что текущий шатдаун стал вторым по продолжительности в истории США.

Приостановка работы правительства началась 1 октября, после того как Сенат США не смог согласовать проект федерального бюджета. Основным камнем преткновения стали разногласия между демократами и республиканцами по вопросам финансирования системы здравоохранения.