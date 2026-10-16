Шавкат Рахмонов может не встретиться с Майклом Моралесом: назван новый соперник эквадорца

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, который продолжает восстанавливаться после травмы, может лишиться потенциального поединка с непобеждённым эквадорцем Майклом Моралесом. По информации Telegram-канала «Двоечка ММА», Моралес подписал контракт на бой с украинцем Ярославом Амосовым.

Автор канала Алексей Авсеньев утверждает, что поединок Моралеса с Амосовым запланирован на январь.

«Не будет Моралес биться с Рахмоновым. Мне сказали, что Майкл подписал контракт на бой с Амосовым. Поединок состоится в январе», — написал он.

При этом официального подтверждения этой информации со стороны UFC пока нет.

Что ранее говорили о бое Рахмонова и Моралеса?

Накануне президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность организации поединка между Рахмоновым и Моралесом. Он не исключил такой вариант, отметив, что промоушен готовит несколько интересных анонсов. Однако конкретных договорённостей по этому бою он не подтвердил.

Ранее Моралес называл Рахмонова «финальным боссом дивизиона» и заявлял о желании встретиться с ним в октагоне. Сам казахстанец также проявлял интерес к этому противостоянию.

Когда Рахмонов в последний раз выходил в октагон?

Шавкат Рахмонов не проводил боёв с декабря 2024 года. На турнире UFC 310 он победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

После этого казахстанский боец столкнулся с проблемами из-за травмы колена, что отложило его возвращение в октагон.

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Рахмонова и когда он сможет вернуться к выступлениям.

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