Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад известного бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова в продвижение положительного имиджа страны на международной арене, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Орденом "Барыс" II степени награждается прославленный спортсмен Шавкат Рахмонов. Он много делает для создания объективного образа нашей страны, ее пропаганды за рубежом", – заявил Глава государства на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики.

Шавкат Рахмонов – первый казахстанский боец, выступающий в UFC, который сохраняет статус непобежденного и пользуется огромной популярностью среди поклонников смешанных единоборств по всему миру.