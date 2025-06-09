Будущее казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (19-0) вновь стало темой горячего обсуждения в мире ММА. По информации издания Metranca, его возвращение в октагон намечено на январь 2026 года, передает BAQ.KZ.

Эта дата противоречит более ранним заявлениям команды Рахмонова, которая ранее заявляла о намерении провести следующий бой до конца 2025 года. Пока ни UFC, ни сам боец официально не подтвердили дату, но внутри бойцовского сообщества уже активно обсуждаются как сроки, так и потенциальные соперники для одного из самых опасных полусредневесов планеты.

Напомним, последний бой Рахмонов провел в декабре 2024 года на UFC 310, где уверенно победил ирландца Иэна Гэрри (16-1). Несмотря на победу, Шавкат получил травму, которая выбила его из активной гонки за титул и повлияла на сроки восстановления.

В случае, если бой действительно состоится в январе 2026 года, это станет самым длительным перерывом в профессиональной карьере казахстанца.