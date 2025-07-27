После длительного восстановления колена непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) сообщил, что намерен вернуться в октагон до конца 2025 года - ориентировочно в ноябре или декабре, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Рахмонов в интервью UFC Eurasia рассказал, что травму уже вылечил.

"До конца года хочу вернуться, ин ша Аллах - где-то в ноябре. Если все будет хорошо, если самочувствие будет, если буду готов", - сказал боец.

Казахстанский боец отметил, что выйдет на ринг с кем угодно.

"Можно и претендентский, кто угодно. Главное - быть готовым", - заявил он.

Последний бой Рахмонов провел в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где уверенно победил ирландца Иэна Гэрри решением судей. На его счету 19 побед в 19 боях.