Шавкат Рахмонов планирует возвращение в этом году
Казахстанский боец планирует камбэк в ноябре или декабре.
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После длительного восстановления колена непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) сообщил, что намерен вернуться в октагон до конца 2025 года - ориентировочно в ноябре или декабре, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Рахмонов в интервью UFC Eurasia рассказал, что травму уже вылечил.
"До конца года хочу вернуться, ин ша Аллах - где-то в ноябре. Если все будет хорошо, если самочувствие будет, если буду готов", - сказал боец.
Казахстанский боец отметил, что выйдет на ринг с кем угодно.
"Можно и претендентский, кто угодно. Главное - быть готовым", - заявил он.
Последний бой Рахмонов провел в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где уверенно победил ирландца Иэна Гэрри решением судей. На его счету 19 побед в 19 боях.
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