Шавкат Рахмонов проголосовал на референдуме в Конаеве
Спортсмен сделал свой гражданский выбор, поддержав проведение важного для страны голосования.
Известный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов принял участие в республиканском референдуме, проголосовав на одном из избирательных участков в Конаеве, передает BAQ.KZ.
Как отметили в акимате города, Рахмонов является одним из самых авторитетных казахстанских спортсменов. Его достижения и высокий рейтинг вдохновляют многих молодых людей страны, которые стремятся быть похожими на него — такими же целеустремлёнными, сильными и патриотичными.
«Сделав свой гражданский выбор, знаменитый спортсмен подчеркнул, что судьба страны находится в руках молодых и талантливых людей, которые сегодня на разных уровнях по всему миру демонстрируют высокий потенциал своей Родины — Республики Казахстан», — говорится в сообщении акимата.
Ранее участие в голосовании также приняли министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, а также известные спортсмены, в том числе чемпион мира по боксу Геннадий Головкин и другие представители спортивного сообщества страны.
