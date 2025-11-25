UFC обновила рейтинг полусреднего веса после прошедшего в выходные турнира в Дохе, передает BAQ.KZ. В первой десятке топ-15 произошли перестановки: ирландец Иэн Мачадо Гэрри поднялся сразу на четыре позиции и после победы над Белалом Мухаммадом стал вторым номером дивизиона.

Белал опустился на три строчки и теперь занимает пятое место. Карлос Пратес сместился на одну позицию вниз — на шестое место. Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов вернулся с четвертой на третью строчку, обойдя Майкла Моралеса.

Лидером рейтинга остается бывший чемпион Джек Делла Маддалена, а действующим обладателем титула является Ислам Махачев.