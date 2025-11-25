Шавкат Рахмонов вернулся в топ-3 полусреднего веса UFC
Сегодня, 21:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
155Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
UFC обновила рейтинг полусреднего веса после прошедшего в выходные турнира в Дохе, передает BAQ.KZ. В первой десятке топ-15 произошли перестановки: ирландец Иэн Мачадо Гэрри поднялся сразу на четыре позиции и после победы над Белалом Мухаммадом стал вторым номером дивизиона.
Белал опустился на три строчки и теперь занимает пятое место. Карлос Пратес сместился на одну позицию вниз — на шестое место. Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов вернулся с четвертой на третью строчку, обойдя Майкла Моралеса.
Лидером рейтинга остается бывший чемпион Джек Делла Маддалена, а действующим обладателем титула является Ислам Махачев.
Самое читаемое
- Казахстанский пловец Галымжан Балабек завоевал бронзу на турнире в Минске
- В Минтруда назвали размер выплат многодетным семьям на 2025 год
- Казахстан и ЕС обсудили укрепление политического и экономического партнёрства
- Школьники и активисты предложили своё видение будущего Казахстана
- В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением