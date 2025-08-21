Шавкат Рахмонов впервые в истории Казахстана вошёл в топ-15 рейтинга UFC
Вне зависимости от веса.
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов впервые в истории страны вошёл в топ-15 рейтинга американского промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P), передает BAQ.KZ.
Как пишет Sports.kz, обновление рейтинга произошло после титульного боя, в котором уроженец Чечни Хамзат Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Чимаев поднялся сразу на десять позиций и занял четвёртую строчку. Из списка вылетел бразилец Чарльз Оливейра, а его место занял непобеждённый казахстанец из полусреднего дивизиона.
Сейчас P4P рейтинг возглавляет чемпион лёгкого веса испано-грузин Илия Топурия.
Свои последние выступление "Номад" провёл в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри.
Это первый случай в истории, когда представитель Казахстана вошёл в престижный рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории.
