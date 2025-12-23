Шайдоров и Самоделкина представят Казахстан на Олимпийских играх-2026
Оба спортсмена успешно выполнили олимпийский норматив.
Сегодня, 08:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
44Фото: НОК РК
Казахстан в фигурном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане представят Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на министерство туризма и спорта.
Оба спортсмена успешно выполнили олимпийский норматив в текущем сезоне на чемпионате мира, который прошёл в США, и тем самым завоевали лицензии на участие в главном старте четырёхлетия.
Для Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной предстоящие Олимпийские игры станут важным этапом в спортивной карьере. Их выступления на международной арене вызывают значительный интерес как у болельщиков, так и у специалистов.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянском Милане.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Сколько платят казахстанцам при утрате трудоспособности
- Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
- В Астане построят двухуровневую дорогу протяженностью 12,4 км
- Следующее заседание ВЕЭС пройдет 28-29 мая в Астане