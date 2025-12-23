Казахстан в фигурном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане представят Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на министерство туризма и спорта.

Оба спортсмена успешно выполнили олимпийский норматив в текущем сезоне на чемпионате мира, который прошёл в США, и тем самым завоевали лицензии на участие в главном старте четырёхлетия.

Для Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной предстоящие Олимпийские игры станут важным этапом в спортивной карьере. Их выступления на международной арене вызывают значительный интерес как у болельщиков, так и у специалистов.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянском Милане.