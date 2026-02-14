Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров после исторической победы на Олимпиада-2026 отметил особую роль легендарного спортсмена Денис Тен в своей карьере и развитии отечественного фигурного катания, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

По словам олимпийского чемпиона, именно пример Тена помог ему поверить в собственные силы. Шайдоров подчеркнул, что Денис Тен вдохновил целое поколение спортсменов и показал, что для казахстанцев нет недостижимых вершин.

«Я уверен, что Денис Тен изменил фигурное катание в нашей стране и вдохновил огромное количество спортсменов, в том числе и меня. Его путь показал, что для казахстанцев нет закрытых дверей. Очень хочу, чтобы эта медаль стала сигналом для детей — можно мечтать и добиваться самых больших высот», — отметил фигурист.

Напомним, Тен принес Казахстану первую олимпийскую медаль в фигурном катании, завоевав бронзу на Зимние Олимпийские игры 2014. Примечательно, что награды оба спортсмена получили в один день — 14 февраля.

Отметим, что согласно действующему законодательству Казахстана, за победу на зимних Олимпийских играх чемпиону полагается премия в размере 250 тысяч долларов - это около 123,7 миллиона тенге. Для сравнения, серебряные призеры получают 150 тысяч долларов (74,2 миллиона тенге), а бронзовые - 75 тысяч долларов (37,1 миллиона тенге).