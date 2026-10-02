«Шекпен» снова с наградой: Алматинский театр кукол признали лучшим ансамблем
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Спектакль «Шекпен» Алматинского театра кукол продолжает собирать награды. На II Республиканском фестивале театров «Ертіс-Баян» коллектив получил победу в номинации «Лучший ансамбль».
Фестиваль проходил с 25 по 30 сентября. В нем участвовали 11 театральных коллективов из Астаны, Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Жезказгана, Караганды и Павлодара.
«Шекпен» поставлен по мотивам произведения Николая Гоголя, но авторы перенесли акцент на темы, знакомые современному зрителю. Спектакль затрагивает буллинг, несправедливость, внутренние конфликты человека, сострадание и взаимную поддержку.
Постановка появилась в 2024 году. Работать над ней в Алматы пригласили грузинского режиссера Николоза Сабашвили.
И павлодарская награда для «Шекпена» уже не первая. Ранее постановку признали «Спектаклем года театра кукол» по версии Международной ассоциации театральных критиков. Она получила и Гран-при Международного фестиваля театров кукол «Ортеке».
На «Ертіс-Баян» жюри оценило работу артистов как единого ансамбля, кукловождение, актерскую игру, хореографию, декорации, реквизит, свет и звук.
«Я посмотрел спектакль и остался под большим впечатлением. Очень благодарен своим коллегам. Весь коллектив работал как единое целое. Меня восхитило, насколько точно им удалось донести до зрителя все требования режиссера и каждую заложенную им деталь. В целом артисты театра кукол способны одновременно выполнять сразу несколько функций. Это тоже мастерство, которое достигается огромным трудом», - отметил заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов.
Фестиваль в этом году посвятили 80-летию режиссера и педагога Ерсайына Тапенова. Его организатором выступил Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймауытова.
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