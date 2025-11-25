В Астане состоялась встреча первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра со старшим вице-президентом и председателем концерна Shell в Казахстане Сюзанн Куган. Стороны обсудили перспективы расширения участия компании в ключевых нефтегазовых проектах страны – Карачаганаке и Кашагане, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Роман Скляр отметил, что Shell остаётся одним из крупнейших иностранных инвесторов Казахстана уже более 30 лет, принимая участие в развитии крупнейших месторождений и внося значимый вклад в нефтегазовую отрасль.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Shell охватывает ряд стратегически важных проектов, включая разработку Карачаганака и Кашагана – одного из крупнейших месторождений на Каспии.

В свою очередь, Сюзанн Куган заявила, что компания заинтересована в дальнейшем развитии действующих проектов и рассматривает участие в новых направлениях. Она подчеркнула, что Shell готова продолжать инвестировать в Казахстан, включая расширение технологического взаимодействия и поиск перспективных возможностей в рамках крупных проектов.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам дальнейшей модернизации текущих объектов и внедрению передовых решений, которые могут повысить эффективность разработки крупнейших месторождений.

По итогам переговоров стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества и успешной реализации общих проектов в нефтегазовой сфере.