Энергетическая компания Shell подписала ряд соглашений с правительством Венесуэлы о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. Документы предусматривают участие компании в проектах по добыче природного газа на шельфе страны, а также нефти и газа на суше, передает BAQ.kz.

В рамках договоренностей Shell также заключила технические и коммерческие соглашения с венесуэльской инженерной компанией VEPICA, а также с международными сервисными компаниями KBR и Baker Hughes.

Подписание соглашений произошло после визита в Венесуэлу министра внутренних дел США Дуг Бургум, который провёл встречу с вице-президентом страны Делси Родригес. Одним из ключевых направлений сотрудничества стал офшорный газовый проект Dragon, в котором Shell участвует уже много лет.

Реализация проекта ранее неоднократно откладывалась из-за изменений санкционной политики США в отношении Венесуэлы, однако выданные американскими властями генеральные лицензии на разведку нефти и газа позволили продолжить работу.

Государственная нефтяная компания PDVSA сообщила, что соглашения были подписаны в её штаб-квартире. Министерство нефти Венесуэлы будет сотрудничать с Shell в сфере разведки и добычи углеводородов. Вице-президент Делси Родригес подчеркнула, что власти страны рассматривают эти соглашения как часть новой энергетической политики.