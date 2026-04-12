Заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов провёл рабочую встречу с делегацией компании Shell Kazakhstan, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в регионе и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание уделено планам по проведению геологоразведочных работ на участке «Жанатурмыс», расположенном в Мугалжарском и Алгинском районах. Работы будут выполняться в рамках контракта, заключённого 5 марта 2026 года между компанией «Shell» и Министерством энергетики Республики Казахстан.

Проект предусматривает проведение сейсморазведки, сбор геологических данных и выполнение технической оценки. Все работы будут осуществляться в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также требованиями экологической и промышленной безопасности.

В ходе встречи представлен инвестиционный потенциал региона и текущие показатели развития нефтегазовой отрасли. В настоящее время в области осуществляют деятельность 244 недропользователя. Отмечена положительная динамика производственных показателей по итогам 2025 года и начала 2026 года.

Для реализации проекта рассмотрены меры государственной поддержки, включая включение в пул инвестиционных проектов, предоставление земельных участков и обеспечение инженерной инфраструктурой.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество и обеспечить реализацию геологоразведочных работ в установленные сроки.