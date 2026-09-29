Схема на 300 млн евро: миллион поддельных смартфонов могли продать в Европе

Правоохранители провели около 160 обысков в рамках расследования международной схемы по продаже поддельных смартфонов. Предполагается, что через интернет-площадки могли реализовать около миллиона устройств, выдавая их за новые смартфоны Samsung.

Где прошли обыски

Следственные мероприятия одновременно прошли в 19 странах Европы. Всего проведено около 160 обысков.

По данным совместного расследования WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, предполагаемая преступная сеть действовала с 2017 года. Устройства продавались через Amazon и другие онлайн-площадки.

Семь подозреваемых были задержаны еще до проведения масштабных обысков.

Как работала схема

По версии следствия, смартфоны собирали из бывших в употреблении комплектующих, которые приобретали в странах Азии и арабского мира.

Детали доставляли в мастерские в Дубае и Гонконге, где их очищали и повторно собирали. После этого готовые устройства упаковывали таким образом, чтобы они внешне практически не отличались от новых оригинальных смартфонов.

Одним из ключевых объектов схемы следствие считает склад в немецком Крефельде. Там правоохранители обнаружили тысячи подобных устройств.

Сколько заработали

По данным следствия, с 2017 года участники сети могли получить от продажи смартфонов не менее 300 млн евро.

Кроме того, только в Германии предполагаемые участники схемы могли уклониться от уплаты налогов как минимум на 24 млн евро.

Для этого, по версии следствия, использовалась сеть подставных компаний и фиктивных трансграничных поставок.

Расследование продолжается.