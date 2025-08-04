В отношении группы лиц проводится досудебное расследование по факту использования подложных и недостоверных сведений при участии в тендерах на строительные работы, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемые, действуя через подставные фирмы, предоставляли фиктивные документы, чтобы повысить рейтинг компаний при подаче заявок на госзакупки. За оказание таких "услуг" организаторы получали вознаграждение в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 миллиона тенге. На эти средства, как установлено, были приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости — включая 5 жилых домов и 7 земельных участков.

В результате махинаций, по версии следствия, были заключены государственные контракты на сумму порядка 70 миллиардов тенге.

На данный момент четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор. Расследование продолжается. Остальная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.