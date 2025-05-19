Осужден бывший вице-министр спорта Кожагапанов по делу о хищении 1 млрд тенге
Вице-министр культуры и спорта получил 3 года, подрядчица — 5 лет за махинации на госфоруме.
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Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор по резонансному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, совершённых при подготовке и проведении форума в Северо-Казахстанской области в 2018 году, передает BAQ.KZ.
Ерлан Кожагапанов, занимая пост вице-министра культуры и курируя Комитет индустрии и туризма, лоббировал интересы частной компании ТОО "S K", способствуя заключению с ней государственных контрактов на организацию форума.
Он, по версии следствия, действовал в интересах карьерного продвижения, а не государственных нужд. Под его давлением комитет подписал фиктивные акты выполненных работ, что и стало основой для последующего хищения.
Генеральный директор подрядной организации, Ляззат Коккозова, предоставила в министерство заведомо завышенные сметы, увеличив стоимость мероприятий до 2,9 млрд тенге, из которых более 1 млрд тенге были похищены.
Ерлан Кожагапанов признан виновным по статье 361 ч.4 п.3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорён к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать госдолжности.
Ляззат Коккозова осуждена по статье 190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения) и получила 5 лет лишения свободы, а также 7-летний запрет на организационную деятельность в частных и государственных структурах.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали пенсионный возраст Ляззат Коккозова и отсутствие судимостей у обоих фигурантов. Однако она не предприняла попыток возместить причинённый ущерб, что суд расценил как отягчающее.
Комитет индустрии и туризма взыскал с Ляззат Коккозовой сумму причинённого ущерба. Суд также сохранил аресты на имущество осуждённых до полного исполнения решения.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Ерлана Кожагапанова задержали в марте 2024 года. Его обвинили по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске.
Бывший вице-министр культуры и спорта был предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК, руководитель Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозова – по ст. 190 ч. 4 п. 2 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РК.
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