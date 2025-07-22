Схема обмана под видом трудоустройства набирает обороты в Казахстане
Фейковые вакансии лишают казахстанцев денег.
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В Акмолинской области полиция вновь предупреждает граждан о действиях интернет-мошенников, которые под видом "выгодных вакансий" обманывают доверчивых пользователей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
21 июля в отдел полиции города Косшы поступило заявление от местной жительницы, ставшей жертвой такого обмана.
По словам потерпевшей, 18 июля она откликнулась на объявление в Instagram о трудоустройстве в один из международных интернет-магазинов. Общение с "представителями компании" происходило через мессенджеры, где женщине пообещали удалённую работу и стабильный доход. Однако, чтобы "оформить документы", у неё попросили внести предоплату. Не подозревая подвоха, заявительница перевела 88 тысяч тенге, после чего связь с "работодателями" прервалась.
По данному факту начато досудебное расследование, и полицейские призывают граждан быть особенно бдительными. Схема, по которой действуют мошенники, давно отработана: они создают фальшивые аккаунты в социальных сетях, публикуют заманчивые предложения — "легкий заработок", "удалённая работа", "работа без опыта", и затем выманивают у людей деньги под разными предлогами: "регистрационный сбор", "оплата анкеты", "предоплата за оборудование" и т.д.
Полиция рекомендует проверять достоверность вакансий на официальных сайтах компаний, избегать переводов денег незнакомцам, не делиться личными данными в мессенджерах и быть особенно осторожными с аккаунтами, у которых нет подтверждённой информации и подозрительно мало подписчиков.
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