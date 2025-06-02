Во время прений сторон в суде по делу об убийстве 17-летнего Шерзата Полата с речью выступила адвокат потерпевшей стороны Багдагуль Ажигалиева. По её словам, преступление носит особо жестокий характер, а расследование дела сопровождалось грубыми нарушениями и сокрытием доказательств, передаёт BAQ.KZ.

Ажигалиева отметила, что подросток мог остаться в живых, если бы подсудимые своевременно вызвали скорую помощь, а не продолжали его избиение. Вместо этого они напали и на родственников — мать, брата и бабушку — мешая даже элементарным попыткам оказать первую помощь.

"Шерзат истекал кровью на глазах у родных, но никто из подсудимых не помог. Они избили даже его брата и мать, которые пытались его спасти", — подчеркнула адвокат.

Она также заявила, что важные видеозаписи с автомобиля Toyota Prado, которые могли бы подтвердить события, изначально были утеряны или удалены. Впоследствии их удалось восстановить, и, по словам Ажигалиевой, записи показывают: некоторые свидетели — в частности Эльмира Нурбекова и Дана Жаксыгельды — вели себя спокойно, обсуждали произошедшее, шутили, и явно не находились в состоянии шока, как утверждали на суде. Владелец автомобиля Арлан Казыкенов, зная о содержании видеоматериалов, пытался их скрыть.

В связи с этим адвокат потребовала вынести частное постановление и передать материалы в правоохранительные органы для привлечения указанных лиц к ответственности за сокрытие доказательств и дачу ложных показаний.

"Шерзат получил смертельную рану, и вместо помощи его продолжали бить. Смерть наступила не только от ножа, но и от жестокости группы, которая действовала с особым цинизмом. И никто до сих пор не признал, кто нанёс удар. Никто не раскаялся", — сказала она.

Ажигалиева добавила, что семья Полата, несмотря на тяжёлую утрату, не требует мести, а лишь справедливости. Потерпевшие просят суд учесть все обстоятельства и вынести приговор, который укрепит доверие к правосудию.