Шерзод Давлатов выиграл бронзу на Гран-при по дзюдо в Австрии
Сегодня 2026, 06:00
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по дзюдо отметилась одной медалью в первый день турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В схватках за бронзовые медали соревнований приняли участие четыре представителя сборной Казахстана.
Однако подняться на подиум удалось только одному дзюдоисту.
Абиба Абужакынова (до 48 кг) уступила Амбер Герсьес (Нидерланды).
У мужчин в весе до 60 кг в казахстанском дерби Шерзод Давлатов оказался сильнее сокомандника Амана Бакытжана.
Гусман Кыргызабев в схватке за третье место потерпел поражение от Адриана Чинарро Нието (Испания).
