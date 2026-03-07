  • Главная
  Шерзод Давлатов выиграл бронзу на Гран-при по дзюдо в Австрии

Шерзод Давлатов выиграл бронзу на Гран-при по дзюдо в Австрии

Сегодня 2026, 06:00
Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по дзюдо отметилась одной медалью в первый день турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК. 

В схватках за бронзовые медали соревнований приняли участие четыре представителя сборной Казахстана.

Однако подняться на подиум удалось только одному дзюдоисту.

Абиба Абужакынова (до 48 кг) уступила Амбер Герсьес (Нидерланды). 

У мужчин в весе до 60 кг в казахстанском дерби Шерзод Давлатов оказался сильнее сокомандника Амана Бакытжана.

Гусман Кыргызабев в схватке за третье место потерпел поражение от Адриана Чинарро Нието (Испания).

