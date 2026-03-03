После пожара в Семее за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в управлении здравоохранения области Абай, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, двое взрослых и один ребёнок отказались от медицинского осмотра и самостоятельно покинули место происшествия.

Один пострадавший госпитализирован в почечный центр с диагнозом отравление угарным газом. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ещё двоих детей доставили в областную детскую больницу на частном транспорте. После осмотра их отпустили домой, состояние пациентов врачи оценили как удовлетворительное.

В управлении здравоохранения отметили, что новых обращений за медицинской помощью не зафиксировано. Также жителей призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации, поскольку в социальных сетях распространяются недостоверные сведения.