Шесть человек обратились к медикам после пожара в Семее
На место происшествия были направлены пять бригад скорой помощи.
Сегодня 2026, 22:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:11Сегодня 2026, 22:11
72Фото: МЧС РК
После пожара в Семее за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в управлении здравоохранения области Абай, передает BAQ.KZ.
По информации ведомства, двое взрослых и один ребёнок отказались от медицинского осмотра и самостоятельно покинули место происшествия.
Один пострадавший госпитализирован в почечный центр с диагнозом отравление угарным газом. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Ещё двоих детей доставили в областную детскую больницу на частном транспорте. После осмотра их отпустили домой, состояние пациентов врачи оценили как удовлетворительное.
В управлении здравоохранения отметили, что новых обращений за медицинской помощью не зафиксировано. Также жителей призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации, поскольку в социальных сетях распространяются недостоверные сведения.
Самое читаемое
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге
- «Мы видим, как сбивают ракеты» — казахстанка рассказала о ситуации в Катаре
- Какие выплаты получат многодетные матери к 8 Марта в Акмолинской области?
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- Дрон-камикадзе атаковал один из крупнейших нефтяных центров мира в Саудовской Аравии